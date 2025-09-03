Patrika LogoSwitch to English

हाथरस

OYO होटल में इंतजार कर रहे थे 12 लड़के; एक के बाद एक पहुंची 8 लड़कियां; कमरा भी आजू-बाजू लेकिन….

UP Crime: OYO होटल में 12 लड़के लड़कियों को इंतजार कर रहे थे। एक के बाद एक 8 लड़कियां होटल में पहुंची। मामले की जांच की जा रही है।

हाथरस

Harshul Mehra

Sep 03, 2025

UP Crime
हाथरस के OYO होटल में रेड। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने एक होटल में रेड डाली। इस रेड के दौरान संदिग्ध हालत में 12 लड़के और 8 युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

हाथरस के OYO होटल में पुलिस की रेड

दरअसल, हाथरस के एक OYO होटल में 8 लड़कियां पहुंची। यहां सभी लड़कियों को अगल-बगल में ही कमरा दिया गया। होटल के अंदर पहले से 12 लड़के मौजूद थे। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस टीम ने यहां छापा मारा। हालांकि इस दौरान होटल संचालक मौके से फरार हो गया।

12 लड़के और 8 लड़कियां OYO होटल से पकड़े

पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट इलाके के दयानंतपुर बाईपास पर स्थित एक पैराडाइज होटल के नाम से संचालित ओयो होटल का है। मंगलवार को CO सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने 2 थानों की पुलिस फोर्स के साथ यहां छापा मारा। इस दौरान 12 लड़के और 8 लड़कियां पुलिस को होटल के कमरों में संदिग्ध अवस्था में मिली। जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

अन्य होटल संचालकों में मचा हड़कंप

ओयो होटल पर पुलिस की अचानक इस कार्रवाई से अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य होटल संचालक होटलों पर ताला जड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम पकड़े गए युवक-युवतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर, CO सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण का कहना है, '' सूचना मिली थी कि थाना हाथरस गेट के अंतर्गत एक होटल में गलत गतिविधियां संचालित हो रही है। जिसके बाद महिला फोर्स के साथ होटल पर छापा मारा गया। इस दौरान 8 युवतियां और 12 युवक पकड़े गए। ''

#Crime

Published on:

03 Sept 2025 06:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / OYO होटल में इंतजार कर रहे थे 12 लड़के; एक के बाद एक पहुंची 8 लड़कियां; कमरा भी आजू-बाजू लेकिन….

