OYO होटल में इंतजार कर रहे थे 12 लड़के; एक के बाद एक पहुंची 8 लड़कियां; कमरा भी आजू-बाजू लेकिन….

पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट इलाके के दयानंतपुर बाईपास पर स्थित एक पैराडाइज होटल के नाम से संचालित ओयो होटल का है। मंगलवार को CO सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने 2 थानों की पुलिस फोर्स के साथ यहां छापा मारा। इस दौरान 12 लड़के और 8 लड़कियां पुलिस को होटल के कमरों में संदिग्ध अवस्था में मिली। जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।