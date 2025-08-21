बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी तो दो शराबियों ने कर डाला कांड; जानिए पूरा सनसनीखेज मामला

UP Crime: बुधवार तड़के शराब पीने के दौरान बीड़ी जलाने के लिए माचिस देने से इनकार करने पर दो लोगों ने 60 साल एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हाथरस जिले के कोतवाली सासनी क्षेत्र के नागल नया गांव में चौबे सिंह का शव एक खाट पर मिला।
आरोपियों ने गला रेतकर चौबे सिंह ही हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। 3 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मूल रूप से अलीगढ़ के कहरेला गांव के रहने वाले चौबे सिंह करीब तीन दशक से नागल नया गांव में अपनी बहन विरमा देवी के साथ रह रहे थे। लेकिन बाद में शराब पीने की आदत के कारण उन्हें वहां से जाने को कह दिया गया था। इसके बाद वह एक स्थानीय किसान लाखन सिंह के खेत में रहने लगे। जिन्होंने बुधवार सुबह शव देखा और पुलिस को सूचित किया।
पूछताछ के दौरान 50 साल के आरोपी संतोष सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि माचिस देने के लिए मना करने पर गुस्से में आकर संतोष ने अपने साथी कल्लन से मदद मांगी और दोनों ने आरी के ब्लेड से चौबे सिंह का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
हाथरस के SP चित्रांश नाथ सिन्हा ने बताया कि BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।"