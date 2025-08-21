Patrika LogoSwitch to English

हाथरस

बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी तो दो शराबियों ने कर डाला कांड; जानिए पूरा सनसनीखेज मामला

UP Crime: बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी तो दो शराबियों ने 60 साल के आदमी की हत्या कर दी। आरी के ब्लेड से आदमी का गला रेता गया। मामले की जांच की जा रही है।

हाथरस

Harshul Mehra

Aug 21, 2025

UP Crime: बुधवार तड़के शराब पीने के दौरान बीड़ी जलाने के लिए माचिस देने से इनकार करने पर दो लोगों ने 60 साल एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हाथरस जिले के कोतवाली सासनी क्षेत्र के नागल नया गांव में चौबे सिंह का शव एक खाट पर मिला।

गला रेतकर शख्स की हत्या

आरोपियों ने गला रेतकर चौबे सिंह ही हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। 3 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Utter Pradesh News

मूल रूप से अलीगढ़ के कहरेला गांव के रहने वाले चौबे सिंह करीब तीन दशक से नागल नया गांव में अपनी बहन विरमा देवी के साथ रह रहे थे। लेकिन बाद में शराब पीने की आदत के कारण उन्हें वहां से जाने को कह दिया गया था। इसके बाद वह एक स्थानीय किसान लाखन सिंह के खेत में रहने लगे। जिन्होंने बुधवार सुबह शव देखा और पुलिस को सूचित किया।

आरी के ब्लेड से रेता गला

पूछताछ के दौरान 50 साल के आरोपी संतोष सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि माचिस देने के लिए मना करने पर गुस्से में आकर संतोष ने अपने साथी कल्लन से मदद मांगी और दोनों ने आरी के ब्लेड से चौबे सिंह का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

हाथरस के SP चित्रांश नाथ सिन्हा ने बताया कि BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।"

Published on:

21 Aug 2025 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी तो दो शराबियों ने कर डाला कांड; जानिए पूरा सनसनीखेज मामला

