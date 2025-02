भारत में इस वजह से मर जाते हैं 5 में से 3 लोग, ICMR का चौंकाने वाला खुलासा!

Cancer Deaths on the Rise in India : कैंसर को लेकर एक बहुत ही चौकाने वाली बात सामने आई है। भारत में हर पांच में से तीन लोगों की लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह पाया गया है।