Fatty liver : लिवर को जवान और ताकतवर बनाती हैं ये 4 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

1. लिवर की क्षमता को बढ़ाती है कुटकी कुटकी एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग लिवर के रोगों में प्रमुख रूप से किया जाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कुटकी लिवर की सूजन (Fatty Liver) को कम करती है साथ ही लिवर की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। जो लोग लिवर में सूजन की समस्या से पीड़ित हैं उन्हें चिकित्सक से सलाह लेकर कुटकी का सेवन करना चाहिए।

Health Tips : FATTY LIVER होगा दूर,करें ये 3 आसान घरेलू उपाय 2. लिवर के लिए- आंवला आंवला आयुर्वेद में उपयोग की जाने वाली जानी मानी औषधि है। यह लिवर को डिटॉक्स (Liver detox) करने का काम करती है। आंवला में पाए जाने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, आँवला में हेपेटो प्रोटेक्टिव क्षमताएं होती हैं जो लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखती हैं।

आंवला के सेवन का तरीका (How to consume Amla) आंवले का उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। साबुत आसान और कारगर तरीका है कि आप कच्चा आंवला भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बाज़ार में आंवले के जूस, टेबलेट, कैप्सूल और कैंडी आसानी से मिल जाते हैं। आप रोजाना सीमित मात्रा में इनमें से किसी का भी सेवन कर सकते हैं।

एलोवेरा का सेवन कैसे करें (How to consume Aloe Vera) एलोवेरा का उपयोग सबसे ज़्यादा जूस के रूप में किया जाता है। रोजाना सुबह खाली पेट दो-तीन छोटी चम्मच एलोवेरा जूस में इतने ही मात्रा में पानी मिलाकर पिएँ।

5. लिवर की सूजन घटाती – पुनर्नवा आज के समय में अधिकांश लोग लिवर में सूजन (Fatty Liver) की समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आप भी उनसे से एक हैं तो पुनर्नवा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। पुनर्नवा एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। यह लिवर से सूजन (Fatty Liver) घटाती है साथ ही लिवर से जुड़े अन्य रोगों के खतरे को भी कम करती है।

सेवन का तरीका पुनर्नवा चूर्ण, कैप्सूल, टेबलेट और सिरप के रूप में उपलब्ध है। आप किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है। इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें।

लिवर को स्वस्थ रखने की लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव (Lifestyle to keep your Liver Healthy) अगर आप अपनी जीवनशैली में थोड़ा बदलाव लाएं तो लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। इसलिए यहान बताए गए इन नियमों का गंभीरता से पालन करें-

रोजाना कम-से-कम 8-10 गिलास पानी पिएं। इससे लिवर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर से टॉक्सिक तत्व भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अपनी डाइट में अधिक से अधिक पौष्टिक खाद्य शामिल करें। लिवर के लिए हरी सब्ज़ियां, फल, साबुत अनाज, दालें, सूखे मेवे और लौकी खाएं।

शराब लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शराब का सेवन कम-से-कम मात्रा में या बिलकुल ना करें। नियमित व्यायाम करने से लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है। रोजाना आधा घंटा व्यायाम, योगा या प्राणायाम करें।

बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लिवर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेस से दूर रहें और रोजाना कुछ देर ध्यान करें, साथ ही परिवार के साथ समय बिताएं ।