Acne Medicine Boosts Sperm Count : पिंपल्स की एक आम दवा से बढ़ सकती है पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या

Acne Medicine Boosts Sperm Count : 37% पुरुषों में दिखा असर: मुंहासों की दवा से बढ़ी प्रजनन क्षमता – वैज्ञानिकों ने बताया कारण (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Acne Medicine Boosts Sperm Count: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दवा को आप चेहरे के मुहांसों (Acne) से छुटकारा पाने के लिए खाते हैं, वह पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Male Fertility) को भी बढ़ा सकती है? यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन विज्ञान ने एक नई उम्मीद जगाई है।
एक ताजा अध्ययन के अनुसार, आइसोट्रेटिनॉइन (Isotretinoin) नामक दवा, जो कि विटामिन-ए (Vitamin-A) का एक व्युत्पन्न है और आमतौर पर गंभीर मुंहासों के इलाज में इस्तेमाल होती है, पुरुषों में शुक्राणु (Sperm) उत्पादन को बढ़ावा देने में अद्भुत क्षमता दिखा सकती है।
शोधकर्ताओं ने एक एकल-केंद्रीय, संभावित परीक्षण किया जिसमें 30 पुरुषों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें या तो नॉनऑब्सट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया (एनओए) का निदान किया गया था, एक ऐसी स्थिति जिसमें वृषण शुक्राणु उत्पन्न नहीं करते हैं, या क्रिप्टोज़ोस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या बेहद कम और असंगत होती है। प्रतिभागियों को तीन से नौ महीनों तक प्रतिदिन दो बार 20 मिलीग्राम की खुराक में आइसोट्रेटिनॉइन दिया गया, और नियमित रूप से चयापचय और वीर्य विश्लेषण किया गया।
30 में से 11 पुरुषों (37%) ने उपचार के बाद विश्वसनीय, गतिशील स्खलित शुक्राणु विकसित किए। पहले से ही एज़ोस्पर्मिक रहे पुरुषों में, सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर, 54%, उन पुरुषों में देखी गई जिनके वृषण बायोप्सी में परिपक्वता रुकने का पैटर्न देखा गया था, जिससे पता चलता है कि रेटिनोइक एसिड देर से शुक्राणु विकास को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इसका मतलब है कि दवा ने शुक्राणु विकास के अंतिम चरण को बहाल करने में मदद की, जहां रेटिनोइक एसिड (विटामिन-ए का सक्रिय रूप) की कमी एक बाधा बन रही थी।
वैज्ञानिकों का मानना है कि बांझपन के कुछ प्रकारों में, शुक्राणु के सही विकास के लिए ज़रूरी रेटिनोइक एसिड की कमी होती है। आइसोट्रेटिनॉइन, जो इसी एसिड का एक रूप है, इस कमी को पूरा कर देता है। दवा अंडकोष के वातावरण में सुधार करती है, जिससे शुक्राणुजनन (Spermatogenesis) की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है।
हालांकि शोधकर्ता आगाह करते हैं कि इन शुरुआती परिणामों की पुष्टि के लिए बड़े, यादृच्छिक अध्ययनों की आवश्यकता है, लेकिन ये आँकड़े उन पुरुषों के लिए एक आशाजनक, गैर-आक्रामक चिकित्सीय मार्ग को उजागर करते हैं जिन्हें पहले बांझ माना जाता था। यदि यह प्रमाणित हो जाता है, तो आइसोट्रेटिनॉइन गंभीर वृषण विफलता वाले पुरुषों में प्राकृतिक शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाला पहला मौखिक उपचार बन सकता है।
Reference : इस शोध (Jessup और साथियों, 2025) में पाया गया कि इज़ोट्रेटिनॉइन (iIsotretinoin) नाम की दवा से उन पुरुषों में, जिनके शुक्राणु बहुत कम बनते हैं या बिल्कुल नहीं बनते (जिसे nNonobstructive Azoospermia या Cryptozoospermia कहा जाता है), नई शुक्राणु उत्पत्ति (Sperm Production) में सुधार हो सकता है।
