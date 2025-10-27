Acne Medicine Boosts Sperm Count : पिंपल्स की एक आम दवा से बढ़ सकती है पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या

शोधकर्ताओं ने एक एकल-केंद्रीय, संभावित परीक्षण किया जिसमें 30 पुरुषों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें या तो नॉनऑब्सट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया (एनओए) का निदान किया गया था, एक ऐसी स्थिति जिसमें वृषण शुक्राणु उत्पन्न नहीं करते हैं, या क्रिप्टोज़ोस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या बेहद कम और असंगत होती है। प्रतिभागियों को तीन से नौ महीनों तक प्रतिदिन दो बार 20 मिलीग्राम की खुराक में आइसोट्रेटिनॉइन दिया गया, और नियमित रूप से चयापचय और वीर्य विश्लेषण किया गया।