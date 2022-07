Fruits for Bad Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है ये 4 फल, हार्ट रहेगा हमेशा स्वस्थ

Fruits for Bad Cholesterol: आज के समय में कोलेस्ट्रॉल होना एक आम समस्या हो गई है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप अपनी डाइट में कुछ फलों को शामिल करके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं।

Fruits for Bad Cholesterol: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता हैं। कोलेस्ट्रॉल को प्रकार का होता है। गुड़ कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) और बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल)। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट से जुड़ी समस्या होने लगती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं और हार्ट को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में इन फलों को जरूर शामिल करें। तो आइए जानते हैं इन फलों के बारे में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं

Add these fruits in your daily diet, to reduce bad cholesterol