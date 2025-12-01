Atta Dough Kneaded : रोटी बनाने से कितनी देर पहले गूंथे आटा? आहार विशेषज्ञ से जानें इसके फायदे!

अभी हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि आटा गूंथकर फ्रीज में रख देना एक अनहेल्दी आदत है ये गेहूं में अधिक ग्लूटेन जारी करती है, जिससे कई लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। शाह ने कहा किअधिकांश लोग सोचते हैं कि गेहूं की कमी के कारण ऐसा होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सुबह आटा गूंथकर रख देते है और उसको रात को काम में लेते है या उसको 10 से 48 घण्टे तक फ्रीज में रखने के बाद काम में लेते हैं।