Roti Eating Benefits: रोटी का हर निवाला है सेहत के लिए फायदेमंद,जानिए इसमें छिपे प्रोटीन और सेहत के 5 बेहतरीन लाभ

Roti Eating Benefits: रोटी में छिपे हुए प्रोटीन, फाइबर और विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कई लोग इसे अपने दैनिक आहार में तीनों वक्त पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि रोटी में छिपे हुए ये 5 बेहतरीन फायदे ।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Oct 28, 2025

Health benefits of roti,Protein in roti,Roti ke fayde,

Health advantages of eating rot|फोटो सोर्स – Freepik

Roti Eating Benefits: हर भारतीय खाने की पहचान रोटी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से लाभकारी हो सकती है क्योंकि रोटी में छिपे हुए प्रोटीन, फाइबर और विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कई लोग इसे अपने दैनिक आहार में तीनों वक्त पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि रोटी में छिपे हुए ये 5 बेहतरीन फायदे क्या हैं और कैसे यह हमारे स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं।

रोटी में छिपे पोषक तत्व (Nutrition Facts About Roti)

पूरी गेहूं की रोटी में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन जैसे कई अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये न सिर्फ एनर्जी देते हैं बल्कि पाचन और मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखते हैं।

एक मध्यम आकार रोटी में छिपे पोषक तत्व (Nutrition Facts About Roti)

रोटी में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती। वहीं इसका फाइबर पाचन को मजबूत बनाता है। 40 ग्राम की एक मध्यम आकार रोटी होती है।

  • कैलोरी: करीब 120
  • कार्बोहाइड्रेट: 20–22 ग्राम
  • प्रोटीन: लगभग 3 ग्राम
  • फाइबर: करीब 2 ग्राम
  • फैट: 3 ग्राम
  • आयरन: 1 मिलीग्राम

Health benefits of roti: रोटी खाने के 5 बेहतरीन फायदे

एनर्जी का नेचुरल स्रोत

रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को दिनभर एक्टिव और ऊर्जावान रखते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो जिम करते हैं या दिनभर फील्डवर्क में रहते हैं।

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वेट लॉस की कोशिश में हैं, तो रोटी आपके लिए बढ़िया विकल्प है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखे

रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाती। इसलिए डायबिटीज और हार्ट डिजीज वाले लोगों के लिए यह हेल्दी चॉइस मानी जाती है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

गेहूं में मौजूद विटामिन B1 (थायमिन) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सेल्स को हेल्दी बनाए रखता है।

बेहतर पाचन और कब्ज से राहत

रोटी में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू रखता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट को हल्का महसूस कराता है।

रोज रोटी खाने से क्या मिलता है फायदा

रोजाना रोटी खाने से आप अपने शरीर में बैलेंस्ड कैलोरी इनटेक बनाए रखते हैं। यह एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर का सही संयोजन देती है, जिससे शरीर फिट और लाइफस्टाइल हेल्दी बनी रहती है।

