Benefits of Cherry: नींद नहीं आती? जोड़ों का दर्द सताता है? खाएं ये लाल फल चेरी

चेरी हमेशा ताजी खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि खाने से पहले अच्छे से बीज निकालकर और धोकर खाएं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सुबह चेरी खाना फायदेमंद हो सकता है। आप इसका स्मूदी बनाकर पी सकते हैं या जूस, दही या सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा भी संतुलित रखें एक दिन में 20 चेरी खा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाई जाए तो पेट खराब हो सकता है। कुछ लोग ड्राई चेरी खाना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन इनमें रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इसलिए हमेशा फ्रेश चेरी ही खाएं।