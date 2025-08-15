Benefits of Cherry: नींद नहीं आती? जोड़ों का दर्द सताता है? खाएं ये लाल फल चेरी

Health Benefits of Cherry: चेरी खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह जोड़ों के दर्द, नींद न आने से लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए असरदार फल है। यह लाल फल कीवी और स्ट्रॉबेरी से भी कम नहीं है। इसके अंदर के पोषक तत्व आपको फायदे पहुंचाते हैं। जानिए इसके सेवन के तरीकों और इसके फायदे।
चेरी विटामिन सी से भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और एलर्जी या संक्रमण से बचाती है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा और कैलोरी बेहद कम होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक भूख नहीं लगती। इस तरह यह वजन घटाने के सफर में एक हेल्दी स्नैक का काम करती है।
अगर आपको रात भर करवटें बदलनी पड़ती हैं तो चेरी मददगार साबित हो सकती है। इसमें प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन पाया जाता है, जो नींद का हार्मोन है और स्लीप साइकिल को बैलेंस करता है। रोजाना चेरी खाने से गहरी और सुकूनभरी नींद आती है, जिससे अनिद्रा की समस्या भी धीरे-धीरे दूर हो सकती है।
आधुनिक जीवनशैली और तनाव के कारण कम उम्र में ही हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर आम हो गए हैं। चेरी में मौजूद पोटैशियम और फाइबर, दोनों ही दिल को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करते हैं। यह शरीर में सोडियम का संतुलन बनाए रखता है और स्ट्रोक व कोलेस्ट्रॉल की समस्या का खतरा भी घटाता है।
चेरी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, गठिया और मांसपेशियों में सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में असरदार हैं। एक्सरसाइज के बाद होने वाली जकड़न या दर्द में भी यह फायदेमंद है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए रोजाना चेरी खाना लंबे समय में आराम दिला सकता है।
चेरी में मौजूद एंथोसायनिन और कैरोटीनॉयड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं। ये तत्व शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जिससे झुर्रियां, ढीलापन और उम्र के अन्य निशान देर से दिखाई देते हैं। नियमित रूप से चेरी खाने से स्किन पर नैचुरल ग्लो आता है और चेहरा लंबे समय तक फ्रेश दिखता है।
चेरी हमेशा ताजी खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि खाने से पहले अच्छे से बीज निकालकर और धोकर खाएं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सुबह चेरी खाना फायदेमंद हो सकता है। आप इसका स्मूदी बनाकर पी सकते हैं या जूस, दही या सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा भी संतुलित रखें एक दिन में 20 चेरी खा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाई जाए तो पेट खराब हो सकता है। कुछ लोग ड्राई चेरी खाना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन इनमें रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इसलिए हमेशा फ्रेश चेरी ही खाएं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।