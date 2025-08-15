Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Benefits of Cherry: नींद नहीं आती? जोड़ों का दर्द सताता है? खाएं ये लाल फल चेरी

Benefits of Cherry: भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी होना या जोड़ों में दर्द महसूस होना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में चेरी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। यह जोड़ों के दर्द से लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 15, 2025

Health benefits of cherry fruit, fruits for healthy lifestyle,
Health benefits of cherry fruit

Health Benefits of Cherry: चेरी खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह जोड़ों के दर्द, नींद न आने से लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए असरदार फल है। यह लाल फल कीवी और स्ट्रॉबेरी से भी कम नहीं है। इसके अंदर के पोषक तत्व आपको फायदे पहुंचाते हैं। जानिए इसके सेवन के तरीकों और इसके फायदे।

चेरी खाने के फयदे (Health Benefits for cherry)

इम्यूनिटी बूस्टर और वजन घटाने में मददगार

चेरी विटामिन सी से भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और एलर्जी या संक्रमण से बचाती है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा और कैलोरी बेहद कम होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक भूख नहीं लगती। इस तरह यह वजन घटाने के सफर में एक हेल्दी स्नैक का काम करती है।

बेहतर नींद का आसान उपाय

अगर आपको रात भर करवटें बदलनी पड़ती हैं तो चेरी मददगार साबित हो सकती है। इसमें प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन पाया जाता है, जो नींद का हार्मोन है और स्लीप साइकिल को बैलेंस करता है। रोजाना चेरी खाने से गहरी और सुकूनभरी नींद आती है, जिससे अनिद्रा की समस्या भी धीरे-धीरे दूर हो सकती है।

दिल और ब्लड प्रेशर का रखवाला

आधुनिक जीवनशैली और तनाव के कारण कम उम्र में ही हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर आम हो गए हैं। चेरी में मौजूद पोटैशियम और फाइबर, दोनों ही दिल को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करते हैं। यह शरीर में सोडियम का संतुलन बनाए रखता है और स्ट्रोक व कोलेस्ट्रॉल की समस्या का खतरा भी घटाता है।

जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत

चेरी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, गठिया और मांसपेशियों में सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में असरदार हैं। एक्सरसाइज के बाद होने वाली जकड़न या दर्द में भी यह फायदेमंद है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए रोजाना चेरी खाना लंबे समय में आराम दिला सकता है।

त्वचा को बनाए जवां और चमकदार

चेरी में मौजूद एंथोसायनिन और कैरोटीनॉयड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं। ये तत्व शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जिससे झुर्रियां, ढीलापन और उम्र के अन्य निशान देर से दिखाई देते हैं। नियमित रूप से चेरी खाने से स्किन पर नैचुरल ग्लो आता है और चेहरा लंबे समय तक फ्रेश दिखता है।

चेरी का सेवन करने का सही तरीका (Right Way to eat Cherry)

चेरी हमेशा ताजी खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि खाने से पहले अच्छे से बीज निकालकर और धोकर खाएं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सुबह चेरी खाना फायदेमंद हो सकता है। आप इसका स्मूदी बनाकर पी सकते हैं या जूस, दही या सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा भी संतुलित रखें एक दिन में 20 चेरी खा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाई जाए तो पेट खराब हो सकता है। कुछ लोग ड्राई चेरी खाना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन इनमें रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इसलिए हमेशा फ्रेश चेरी ही खाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Health / Benefits of Cherry: नींद नहीं आती? जोड़ों का दर्द सताता है? खाएं ये लाल फल चेरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.