Benefits of Drinking Baking Soda Water : क्या आप सुबह-सुबह बेकिंग सोडा वाला पानी पीने के फायदे जानते हैं

यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। हमारे शरीर का संतुलन उसके पीएच लेवल पर निर्भर करता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो थकान, सूजन, अपच और यहाँ तक कि त्वचा की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। बेकिंग सोडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोडियम बायकार्बोनेट कहते हैं, अपने क्षारीय (एल्कलाइन) गुणों के कारण इस पीएच लेवल को संतुलित करने में मदद करता है। यह शरीर में मौजूद अतिरिक्त एसिड को कम करता है, जिससे हम अंदर से तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं।