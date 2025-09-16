Patrika LogoSwitch to English

Benefits of Drinking Baking Soda Water : क्या आप सुबह-सुबह बेकिंग सोडा वाला पानी पीने के फायदे जानते हैं

Benefits of Drinking Baking Soda : सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से शरीर का पीएच संतुलित होता है। इससे थकान, सूजन, अपच और त्वचा समस्याओं में राहत मिलती है। जानें बेकिंग सोडा पीने के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ

भारत

Manoj Vashisth

Sep 16, 2025

Benefits of Drinking Baking Soda
Benefits of Drinking Baking Soda (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Benefits of Drinking Baking Soda Water : अक्सर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सिर्फ रसोई में केक या पकौड़े बनाने तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसे एक साधारण किचन सामग्री से कहीं ज्यादा मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट, एक गिलास गुनगुने पानी में बस एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से आपकी सेहत पर हैरान करने वाले फायदे हो सकते हैं?

यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। हमारे शरीर का संतुलन उसके पीएच लेवल पर निर्भर करता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो थकान, सूजन, अपच और यहाँ तक कि त्वचा की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। बेकिंग सोडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोडियम बायकार्बोनेट कहते हैं, अपने क्षारीय (एल्कलाइन) गुणों के कारण इस पीएच लेवल को संतुलित करने में मदद करता है। यह शरीर में मौजूद अतिरिक्त एसिड को कम करता है, जिससे हम अंदर से तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं।

पेट से लेकर मन तक, बेकिंग सोडा के फायदे | Benefits of Drinking Baking Soda

पाचन में सुधार: बेकिंग सोडा का सबसे बड़ा फायदा पाचन तंत्र पर दिखता है। खाली पेट इसे पीने से पेट का भारीपन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। यह पेट को ठंडक पहुंचाता है और एसिडिटी से तुरंत राहत देता है।

त्वचा को बनाए चमकदार: जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो उसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखता है। बेकिंग सोडा वाला पानी पीने से मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा की जलन जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं, जिससे चेहरा प्राकृतिक रूप से निखरने लगता है।

मुंह की बदबू से छुटकारा: क्या आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा एक बेहतरीन नेचुरल माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है? यह मुंह के बैक्टीरिया को मारकर सांसों की दुर्गंध को दूर करता है, जिससे आपको दिन भर ताजगी महसूस होती है।

मेटाबॉलिज्म को बेहतर करे: कुछ शोध बताते हैं कि बेकिंग सोडा मेटाबॉलिज्म को हल्का-सा बढ़ावा दे सकता है, जिससे फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। हालांकि, यह कोई जादुई उपाय नहीं है; इसके साथ संतुलित खानपान और नियमित व्यायाम भी जरूरी है।

कुछ जरूरी बातें

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते समय मात्रा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक चुटकी से ज्यादा न लें। ज्यादा मात्रा में लेने से पेट खराब हो सकता है या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

यह एक पूरक उपाय है, किसी बीमारी का इलाज नहीं। अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

बेकिंग सोडा में नमक की तरह सोडियम होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

