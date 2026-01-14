Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari Health Update : बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट की पैनिक अटैक वाली खबर सामने आई है। बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आई शिवानी कुमारी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बेहोशी की स्थिति में दिख रही हैं। साथ ही फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं, बिग बॉस तमिल 9 की कंटेस्टेंट शांद्रा को भी पैनिक अटैक आने की खबर आई थी। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक अटैक के लक्षण क्या हैं (Panic attack symptoms) ?