14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari Health Update : बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट पैनिक अटैक से जूझ रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 की कंटेस्टेंट शिवानी 15 दिन से अस्पताल में हैं। जानिए, पैनिक अटैक आने का कारण और लक्षण।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Jan 14, 2026

bigg boss tamil 9, sandra suffers panic attack, Bigg Boss OTT 3, Shivani Kumari,

बिग बॉस कंटेस्टेंट की तस्वीर | Photo - Bigg Boss

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari Health Update : बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट की पैनिक अटैक वाली खबर सामने आई है। बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आई शिवानी कुमारी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बेहोशी की स्थिति में दिख रही हैं। साथ ही फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं, बिग बॉस तमिल 9 की कंटेस्टेंट शांद्रा को भी पैनिक अटैक आने की खबर आई थी। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक अटैक के लक्षण क्या हैं (Panic attack symptoms) ?

बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर शिवानी की खबर आज मीडिया में आई है। इनके मैनेजर ने जूम के साथ कई बातें शेयर की हैं। वो 15 दिनों से तनाव वाली जिंदगी से जूझ रही हैं। लगातार वो अपने जीवन की घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार और पड़ोसियों से परेशान हैं। इस कारण से शिवानी को पैनिक अटैक आया।

सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ…

सीने में दर्द, सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण दिखे जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, शिवानी की स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। इसी तरह एक सप्ताह पहले कंटेस्टेंट शांद्रा के पैनिक अटैक की खबर आई थी वो भी तनाव वाले जीवन से जूझ रही थी।

पैनिक अटैक के दौरान क्या होता है?

डॉ. हिमांशु गुप्ता कहते हैं, जब पैनिक अटैक आता है, तो शरीर में एड्रेनालाईन (Adrenaline) हार्मोन का सैलाब आ जाता है। इसके बाद व्यक्ति के शरीर पर ये कुछ लक्षण दिखते हैं:

  • तेज धड़कन (Palpitations)।
  • सांस लेने में तकलीफ या दम घुटना।
  • हाथ-पैर कांपना या सुन्न होना।
  • चक्कर आना।

पैनिक अटैक से राहत के लिए क्या करें?

अगर आपको या आपके सामने किसी को पैनिक अटैक आए, तो '5-4-3-2-1' नियम अपनाएं। इससे आपको राहत मिल सकती है-

  • ऐसी 5 चीजें देखें जो आपके सामने हैं।
  • ऐसी 4 चीजें छुएं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं।
  • ऐसी 3 आवाजें सुनें जो आसपास हो रही हैं।
  • ऐसी 2 चीजें सूंघें जिनकी खुशबू आ रही हो।
  • ऐसी 1 चीज के बारे में सोचें जिसका स्वाद आप ले सकते हैं।

अगर स्थिति बिगड़ने लगे तो आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए। क्योंकि, कई बार पैनिक अटैक जानलेवा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Anil Agarwal Son Death : अनिल अग्रवाल के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल की लाइफ के बारे में
लाइफस्टाइल
anil agarwal, agnivesh agarwal, vedanta, anil agarwal son,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

14 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Health / Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

फलों पर काला नमक डालना, हेल्थ एक्सपर्ट से जानें क्या यह सही है या गलत

काला नमक और सेहत, Black Salt Ayurveda Advice,
लाइफस्टाइल

Cooking Oil : ये 5 जानलेवा बीमारियां दे रहा है आपका कुकिंग ऑयल! डॉक्टर से जानिए रोजाना कितना तेल का सेवन करना है सही

Cooking Oil Heart Health
स्वास्थ्य

अंगूर क्यों कहलाते हैं किडनियों के लिए वरदान?

grapes for kidney, kidney health foods, red grapes benefits, natural kidney care,
लाइफस्टाइल

Health Benefits: मौत को दे सकते हैं मात? सिर्फ 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ना और 5 मिनट की नींद कर सकती है कमाल! रिपोर्ट में खुलासा

Health Benefits
स्वास्थ्य

महिलाओं को ही क्यों होता है पेट में ज्यादा दर्द? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका Secret कनेक्शन!

Women Gut Pain Estrogen
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.