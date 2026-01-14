Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

बिग बॉस कंटेस्टेंट की तस्वीर | Photo - Bigg Boss
Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari Health Update : बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट की पैनिक अटैक वाली खबर सामने आई है। बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आई शिवानी कुमारी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बेहोशी की स्थिति में दिख रही हैं। साथ ही फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं, बिग बॉस तमिल 9 की कंटेस्टेंट शांद्रा को भी पैनिक अटैक आने की खबर आई थी। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक अटैक के लक्षण क्या हैं (Panic attack symptoms) ?
बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर शिवानी की खबर आज मीडिया में आई है। इनके मैनेजर ने जूम के साथ कई बातें शेयर की हैं। वो 15 दिनों से तनाव वाली जिंदगी से जूझ रही हैं। लगातार वो अपने जीवन की घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार और पड़ोसियों से परेशान हैं। इस कारण से शिवानी को पैनिक अटैक आया।
सीने में दर्द, सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण दिखे जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, शिवानी की स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। इसी तरह एक सप्ताह पहले कंटेस्टेंट शांद्रा के पैनिक अटैक की खबर आई थी वो भी तनाव वाले जीवन से जूझ रही थी।
डॉ. हिमांशु गुप्ता कहते हैं, जब पैनिक अटैक आता है, तो शरीर में एड्रेनालाईन (Adrenaline) हार्मोन का सैलाब आ जाता है। इसके बाद व्यक्ति के शरीर पर ये कुछ लक्षण दिखते हैं:
अगर आपको या आपके सामने किसी को पैनिक अटैक आए, तो '5-4-3-2-1' नियम अपनाएं। इससे आपको राहत मिल सकती है-
अगर स्थिति बिगड़ने लगे तो आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए। क्योंकि, कई बार पैनिक अटैक जानलेवा हो सकता है।
