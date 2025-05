Black Coffee Benefits : ब्लैक कॉफी से घट सकता है Diabetes का खतरा, ब्लैक कॉफी पीने का सही तरीका

Black Coffee Benefits : क्या कहती है रिसर्च? हाल ही में ‘न्यूट्रिएंट्स’ नाम की एक मैगज़ीन में एक नई स्टडी छपी है, जिसके हिसाब से ब्लैक कॉफी सिर्फ आपको जगाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। रिसर्च करने वालों को ब्लैक कॉफी पीने और शरीर में इंसुलिन के बेहतर काम करने के बीच कुछ मजेदार कनेक्शन मिले हैं, खासकर औरतों में। आपकी रोज की कॉफी आपके शरीर के लिए जितना आप सोचते हैं, उससे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।

यह स्टडी कोरिया नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे (2019-2021) के डेटा का इस्तेमाल करके की गई थी। इसमें 7,000 से ज़्यादा कोरियाई बड़े लोगों में कॉफी पीने और उनके शरीर में शुगर (ग्लूकोज) को संभालने के तरीकों के बीच रिश्ता देखा गया। लोगों से पूछा गया कि उन्होंने 24 घंटे में कितनी और किस तरह की कॉफी पी थी।

इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इंसुलिन वह हार्मोन है जो आपके शरीर में शुगर को सेल्स में एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है, तब शरीर आसानी से ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। लेकिन जब सेंसिटिविटी घटती है, तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, जिससे डायबिटीज़ और अन्य मेटाबोलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

ब्लैक कॉफी कैसे करती है मदद? (Health Benefits of Black Coffee) ब्लैक कॉफी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और अन्य पॉलीफेनोल्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। ये नैचुरल कंपाउंड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं और मेटाबॉलिज़्म को दुरुस्त रखते हैं।

कॉफी—खास तौर पर ब्लैक कॉफी—में कुदरती तौर पर कुछ खास चीजें पाई जाती हैं जिन्हें ‘पॉलीफेनोल्स’ कहते हैं। इनमें से एक बड़ी चीज ‘क्लोरोजेनिक एसिड’ है। ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए छोटे बॉडीगार्ड की तरह काम करती हैं: ये सूजन (inflammation) से लड़ने में मदद करती हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में भी सपोर्ट करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, ये आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने में मदद कर सकती हैं, और ये आपकी पूरी मेटाबॉलिक सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है।

कैफीन की अधिकता नींद खराब कर सकती है जिटरनेस (बेचैनी) महसूस हो सकती है और अगर आप चीनी, क्रीमर या सिरप मिलाकर पीते हैं, तो ये फायदे उलटे भी पड़ सकते हैं।

ब्लैक कॉफी पीने का सही तरीका : (Right Way to Drink Black Coffee) ब्लैक, बिना चीनी और सीमित मात्रा में कॉफी पिएं—तो यह आपकी सेहत की दोस्त बन सकती है। अगर आप महिला हैं और रोज़ एक-दो कप ब्लैक कॉफी की आदी हैं, तो यह सिर्फ एक एनर्जी बूस्ट नहीं, बल्कि डायबिटीज़ से बचाव का एक स्मार्ट तरीका भी साबित हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर चीज़ की तरह कॉफी का भी बैलेंस ज़रूरी है।

