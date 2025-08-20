Blood Sugar Check: ब्लड शुगर चेक करना भी एक कला है! ये 6 गलतियां बिगाड़ सकती हैं आपकी रिपोर्ट

Blood Sugar Check: ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना या घटना खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। ब्लड शुगर मॉनिटर करना रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर लेवल चेक करते वक्त कुछ लोग अक्सर आम गलतियां कर बैठते हैं?और जब रीडिंग गलत हो, तो इलाज, दवाएं और डाइट सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर आप भी ब्लड शुगर चेक करते वक़्त ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, तो हो जाएं सावधान! जानिए वो 5 कॉमन गलतियां, जो आपकी रिपोर्ट को बना सकती हैं झूठा या भ्रामक और उनसे कैसे बचा जाए।