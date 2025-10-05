Breast Cancer Symptoms: महिलाएं ध्यान दें! अंडरआर्म्स में दिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के संकेत? एक्सपर्ट ने बताए 5 संकेत

Breast Cancer Symptoms: कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भारत में भी स्तन कैंसर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आमतौर पर लोग ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को केवल स्तन तक सीमित मानते हैं जैसे कि गांठ होना, खून आना या असामान्य बदलाव। लेकिन सच यह है कि इसके संकेत अंडरआर्म्स (बगल) में भी दिखाई देते हैं। अगर इन लक्षणों पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सकता है।