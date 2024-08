स्तन और अंडाशय कैंसर का खतरा, Fertility पर भी साया

BRCA1 gene mutation and its effect on fertility Breast and Ovarian Cancer Gene Increases Infertility Risk : हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि BRCA1 जीन उत्परिवर्तन, जो स्तन (Breast Cancer) और अंडकोष कैंसर (Testicle cancer) के जोखिम को बढ़ाता है, महिलाओं की प्रजनन क्षमता (Fertility) को भी प्रभावित कर सकता है। इस शोध में प्रीक्लिनिकल मॉडल और मानव ऊतक नमूनों का विश्लेषण किया गया।