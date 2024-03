सुधार लीजिए अपनी ये आदत , नहीं तो बन जाएंगे Blood pressure के मरीज

कम नींद लेने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है Getting less sleep increases the risk of high blood pressure जनवरी 2000 से मई 2023 के बीच किए गए 16 अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में छह देशों के 10,44,035 लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें पहले कभी हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) की समस्या नहीं थी।



Can short sleep cause high blood pressure? : अध्ययन के नतीजों से पता चला है कि कम नींद लेने से हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) का खतरा बढ़ जाता है, भले ही उम्र, लिंग, शिक्षा, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), पहले से मौजूद ब्लड प्रेशर और धूम्रपान की आदत जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाए।



सात घंटे से कम सोने वालों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 7% बढ़ जाता है गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग पांच घंटे से भी कम सोते थे, उनमें हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) का खतरा ज्यादा पाया गया।

The risk of high blood pressure increases by 7% in those who sleep less than seven hours. अध्ययन में पाया गया कि सात घंटे से कम सोने वालों में हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) होने का खतरा 7% बढ़ जाता है, वहीं यह जोखिम उन लोगों में 11% तक बढ़ जाता है जो बताते हैं कि वो पांच घंटे से भी कम सोते हैं।

सात से आठ घंटे की नींद दिल के लिए भी सबसे अच्छी Seven to eight hours of sleep is also best for the heart. अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता, ईरान के तेहरान हार्ट सेंटर में कार्डियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर कावेह होससेनी का कहना है कि, "हमने पाया कि ज्यादा देर सोने और हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) के बीच भी संबंध है, लेकिन यह आंकड़ों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। नींद के विशेषज्ञ जैसा सुझाव देते हैं, सात से आठ घंटे की नींद लेना आपके दिल के लिए भी सबसे अच्छा हो सकता है।"



मधुमेह और धूम्रपान से भी बढ़ता है हाई ब्लड प्रेशर का खतरा Diabetes and smoking also increase the risk of high blood pressure उन्होंने बताया कि तुलनात्मक रूप से, मधुमेह और धूम्रपान से हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) का खतरा कम से कम 20% बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि उम्र का इस संबंध से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि नींद का पैटर्न उम्र के साथ बदलता रहता है। अध्ययन में शामिल लोगों की उम्र 35.4 साल से 60.9 साल के बीच थी और आधे से ज्यादा (61%) महिलाएं थीं।

स्लीप एपनिया के कारण भी हो सकता है Can also be caused by sleep apnea अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं बताती हैं कि वे सात घंटे से कम सोती हैं, उनमें पुरुषों की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) का खतरा 7% ज्यादा होता है।



अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि लोगों को अपनी नींद के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, खासकर अगर उनकी नींद में दिक्कत होती है, जो कि स्लीप एपनिया के कारण भी हो सकता है।

स्लीप एपनिया को हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure), स्ट्रोक और दिल की कोरोनरी धमनी की बीमारी के ज्यादा खतरे से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) से दिल की विभिन्न बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

हालांकि, इस अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। नींद की अवधि खुद बताए गए सवालों पर आधारित थी, इसलिए अध्ययन के दौरान इसमें बदलाव का आकलन नहीं किया गया।