Kidney stones risk : क्या विटामिन C सप्लीमेंट्स किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं?

विटामिन C की उच्च मात्रा और ऑक्सालेट निर्माण High Amount of Vitamin C and Oxalate Formation जब विटामिन C (Vitamin C) अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो इसका कुछ हिस्सा ऑक्सालेट में टूट जाता है। यह ऑक्सालेट कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बना सकता है, जो आगे चलकर किडनी स्टोन (Kidney stones) का रूप ले सकता है। हालांकि, आहार के जरिए प्राप्त विटामिन C, जैसे कि फलों और सब्जियों से, आमतौर पर सुरक्षित होता है और इसके सेवन से किडनी स्टोन (Kidney stones) के खतरे में वृद्धि की संभावना नहीं होती। समस्या तब होती है जब विटामिन C (Vitamin C) सप्लीमेंट्स का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है।

Kidney stones risk : किडनी स्टोन का खतरा और सप्लीमेंट्स विटामिन C (Vitamin C) की दैनिक जरूरत महिलाओं के लिए 75 mg और पुरुषों के लिए 90 mg है। गर्भावस्था में यह मात्रा 120 mg तक बढ़ जाती है। हालांकि, 2000 mg प्रतिदिन तक की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा लेने पर किडनी स्टोन (Kidney stones) का खतरा बढ़ सकता है।

Kidney stones risk : हाई डोज और स्टोन का संबंध एक मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि जो पुरुष प्रतिदिन 250 से 1499 mg तक की मात्रा में विटामिन C (Vitamin C) का सेवन करते थे, उनमें किडनी स्टोन (Kidney stones) बनने की संभावना अधिक थी, विशेष रूप से 1000 mg के आसपास की खुराक लेने वालों में। यह भी देखा गया कि 500-1000 mg और 1500 mg से अधिक की खुराक में यह खतरा नहीं था, हालांकि इसके कारण स्पष्ट नहीं हैं।

Vitamin C मेगाडोज़ के खतरे विटामिन C (Vitamin C) के मेगाडोज़, खासकर इंट्रावीनस (IV) के जरिए लिए गए डोज़, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन इनसे किडनी स्टोन (Kidney stones) का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए, विशेषज्ञों का सुझाव है कि सावधानी बरतते हुए विटामिन C की खुराक सीमित रखें।