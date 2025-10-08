Cancer Alarming Sign : पेट दर्द, कब्ज, खांसी… डॉक्टर ने बताया शरीर में ये बदलाव भी कैंसर के संकेत

Cancer Alarming Sign : दुनियाभर में कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, साल 2018 में करीब 9.6 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई, यानी हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2050 तक कैंसर के नए मामले बढ़कर 35 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका समय रहते पता चलना बहुत जरूरी है। कई बार इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने कई ऐसे लक्षण बताए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत।