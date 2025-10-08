Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Alarming Sign : पेट दर्द, कब्ज, खांसी… डॉक्टर ने बताया शरीर में ये बदलाव भी कैंसर के संकेत

Cancer Alarming Sign : कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य लगते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। बिना वजह वजन घटना, लगातार थकान, पेट दर्द, खांसी या तिल में बदलाव जैसे 10 संकेत कैंसर की शुरुआत हो सकते हैं। जानें किन लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 08, 2025

Cancer Alarming Sign

Cancer Alarming Sign (photo- freepik)

Cancer Alarming Sign : दुनियाभर में कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, साल 2018 में करीब 9.6 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई, यानी हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2050 तक कैंसर के नए मामले बढ़कर 35 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका समय रहते पता चलना बहुत जरूरी है। कई बार इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने कई ऐसे लक्षण बताए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत।

मल त्याग की आदतों में बदलाव

अगर आपकी मल त्याग करने की आदतों में अचानक बदलाव आ गया है जैसे बार-बार दस्त लगना, कब्ज रहना या दो महीने से ज्यादा समय तक पेट साफ न होना, तो सावधान हो जाइए। यह कोलन या रेक्टल कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

लगातार थकान महसूस होना

अगर पूरी नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो यह सामान्य नहीं है। लगातार थकान रहना शरीर में किसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है, जैसे ब्लड या कोलन कैंसर।

बिना वजह वजन कम होना

अगर आप डाइट या एक्सरसाइज किए बिना ही वजन घटा रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। बिना कोशिश के वजन घट जाना लिवर, पेट, अग्नाशय या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है।

मल या पेशाब में खून आना

कई बार लोग मल में खून देखकर सोचते हैं कि यह केवल पाचन या खानपान की वजह से है। लेकिन अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

पेट में लगातार दर्द या सूजन

अगर पेट में दर्द, गैस या सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह पेट या बड़ी आंत के कैंसर का संकेत हो सकता है।

लगातार खांसी या आवाज बैठना

अगर आपको लंबे समय तक (8 हफ्तों से अधिक) खांसी है या आवाज भारी बनी हुई है, तो यह फेफड़ों या गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है।

त्वचा या तिल में बदलाव

अगर कोई पुराना तिल अचानक बढ़ने लगे, रंग बदलने लगे या घाव जल्दी न भरें, तो यह स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है।

शरीर में लगातार दर्द

अगर किसी जगह पर बिना वजह दर्द है और यह लंबे समय से बना हुआ है, तो इसे नजरअंदाज न करें।

स्तन में गांठ या बदलाव

महिलाओं में स्तन कैंसर का शुरुआती लक्षण गांठ होती है। हालांकि ज्यादातर गांठें कैंसर नहीं होतीं, फिर भी डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

डॉक्टर से कब मिलें?

कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने बताया कि इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कैंसर का शुरुआती पता चल जाना जिंदगी और मौत के बीच फर्क कर सकता है।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर से लड़ने का नया हथियार, GRP आधारित वैक्सीन बन सकती है गेम चेंजर
स्वास्थ्य
Cancer Vaccine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cancer

Published on:

08 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Health / Cancer Alarming Sign : पेट दर्द, कब्ज, खांसी… डॉक्टर ने बताया शरीर में ये बदलाव भी कैंसर के संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Tramadol side effects : ये कॉमन दर्द की गोली बढ़ा सकती है हार्ट डिजीज का खतरा दोगुना : नई स्टडी का खुलासा

Tramadol side effects
स्वास्थ्य

Premanand Maharaj Health : प्रेमानंद महाराज गंभीर रूप से बीमार? जानिए अब क्या हुआ

Premanand ji Maharaj Health
स्वास्थ्य

Heart Failure का खतरा किन लोगों में ज्यादा है? जानिए क्या डेली लाइफस्टाइल बन रही है इसकी बड़ी वजह

heart failure,heart disease,heart failure, health news,
स्वास्थ्य

“बहुद दर्दनाक है…”, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को है ये बीमारी, जानिए इस Skin Diseases के लक्षण व बचाव

Bhumi Pednekar Skin Problem
स्वास्थ्य

Ayurveda Tips: सर्दी खांसी में काढ़ा पीने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सेवन का सही तरीका

Ayurveda Tips
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.