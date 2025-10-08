Cancer Alarming Sign : पेट दर्द, कब्ज, खांसी… डॉक्टर ने बताया शरीर में ये बदलाव भी कैंसर के संकेत

Cancer Alarming Sign (photo- freepik)
Cancer Alarming Sign : दुनियाभर में कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, साल 2018 में करीब 9.6 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई, यानी हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2050 तक कैंसर के नए मामले बढ़कर 35 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका समय रहते पता चलना बहुत जरूरी है। कई बार इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने कई ऐसे लक्षण बताए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत।
अगर आपकी मल त्याग करने की आदतों में अचानक बदलाव आ गया है जैसे बार-बार दस्त लगना, कब्ज रहना या दो महीने से ज्यादा समय तक पेट साफ न होना, तो सावधान हो जाइए। यह कोलन या रेक्टल कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है।
अगर पूरी नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो यह सामान्य नहीं है। लगातार थकान रहना शरीर में किसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है, जैसे ब्लड या कोलन कैंसर।
अगर आप डाइट या एक्सरसाइज किए बिना ही वजन घटा रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। बिना कोशिश के वजन घट जाना लिवर, पेट, अग्नाशय या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है।
कई बार लोग मल में खून देखकर सोचते हैं कि यह केवल पाचन या खानपान की वजह से है। लेकिन अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
अगर पेट में दर्द, गैस या सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह पेट या बड़ी आंत के कैंसर का संकेत हो सकता है।
अगर आपको लंबे समय तक (8 हफ्तों से अधिक) खांसी है या आवाज भारी बनी हुई है, तो यह फेफड़ों या गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है।
अगर कोई पुराना तिल अचानक बढ़ने लगे, रंग बदलने लगे या घाव जल्दी न भरें, तो यह स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है।
अगर किसी जगह पर बिना वजह दर्द है और यह लंबे समय से बना हुआ है, तो इसे नजरअंदाज न करें।
महिलाओं में स्तन कैंसर का शुरुआती लक्षण गांठ होती है। हालांकि ज्यादातर गांठें कैंसर नहीं होतीं, फिर भी डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।
कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने बताया कि इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कैंसर का शुरुआती पता चल जाना जिंदगी और मौत के बीच फर्क कर सकता है।
