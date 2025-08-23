Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Detection with Diamonds: हीरों से होगा कैंसर का पता! ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की नई खोज

Cancer Detection with Diamonds: ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर का पता लगाने का अनोखा तरीका खोजा है। इस तकनीक में हीरों का इस्तेमाल कर ट्यूमर और लसीका ग्रंथियों की पहचान की जाएगी। जानें यह नई खोज कैसे बदल सकती है कैंसर जांच का तरीका।

भारत

Dimple Yadav

Aug 23, 2025

Cancer Detection with Diamonds
Cancer Detection with Diamonds (photo- freepik)

Cancer Detection with Diamonds: ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर का पता लगाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका खोज निकाला है। इस तकनीक में हीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस तकनीक का यूज करके कैंसर का पता असानी से लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस नई तकनीक के बारे में।

दरअसल, जब कैंसर शरीर में फैलता है तो यह सबसे पहले नजदीकी लसीका ग्रंथियों (Lymph Nodes) तक पहुंचता है। अभी तक डॉक्टर इसके लिए रेडियोधर्मी पदार्थ या चमकदार डाई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कई बार मरीजों को डाई से एलर्जी हो जाती है और अस्पतालों में रेडियोधर्मी पदार्थ रखना भी आसान नहीं होता।

ये भी पढ़ें

Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं?
स्वास्थ्य
Early Signs of Cancer

हीरों से होगा स्तन कैंसर का पता

इसी समस्या का हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने हीरों की मदद से नया सेंसर तैयार किया है। इस तकनीक में डॉक्टर सर्जरी से पहले या दौरान मरीज के ट्यूमर में एक चुंबकीय तरल (Magnetic Fluid) इंजेक्ट करेंगे। यह तरल उसी तरह लिम्फ नोड्स तक जाएगा जैसे कैंसर की कोशिकाएं फैलती हैं।

कैंसर डायग्नोसिस का नया तरीका

इसके बाद डॉक्टर एक खास चुंबकीय सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके सिरे पर बहुत छोटा हीरा लगा होगा। हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वेकेंसी सेंटर चुंबकीय ऊर्जा के बेहद छोटे बदलाव को भी पकड़ लेता है और कैंसर का पता लगाने में मदद करता है।

बिना साइड इफेक्ट वाला तरीका

वारविक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गेविन मोर्ले के मुताबिक, हीरे के ये रंगीन केंद्र न सिर्फ चुंबकीय बदलाव महसूस कर सकते हैं बल्कि हीरे को हल्का गुलाबी रंग भी देते हैं। यही टेक्नोलॉजी भविष्य में कैंसर का पता लगाने का बेहद आसान, सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट वाला तरीका बन सकती है।

ये भी पढ़ें

कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! कैंसर की नई mRNA cancer vaccine को मिली ये सफलता
स्वास्थ्य
cancer vaccine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

23 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Health / Cancer Detection with Diamonds: हीरों से होगा कैंसर का पता! ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की नई खोज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.