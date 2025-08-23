Cancer Detection with Diamonds: हीरों से होगा कैंसर का पता! ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की नई खोज

Cancer Detection with Diamonds: ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर का पता लगाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका खोज निकाला है। इस तकनीक में हीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस तकनीक का यूज करके कैंसर का पता असानी से लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस नई तकनीक के बारे में।