केरल में कैंसर मरीजों को Free Bus Service, जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

Cancer Patients Free Transportation: केरल सरकार ने कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देते हुए एक बेहतरीन कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में कैंसर रोगियों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन मरीजों को दी जाएगी जो राज्य के भीतर या बाहर स्थित अस्पतालों में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फॉलो-अप ट्रीटमेंट के लिए यात्रा करते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई बड़े राज्य पहले से ही कैंसर रोगियों के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं चला रहे हैं। आइए, जानते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कैंसर मरीजों के लिए क्या-क्या सुविधांए मिलती हैं।
परिवहन यात्रा में छूट की सुविधा
लगातार इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचना कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है जिसका आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। कुछ राज्यों ने इस समस्या का समाधान किया है।
हरियाणा: हरियाणा रोडवेज की बसों में कैंसर रोगी और उनके एक सहायक को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा जिला सिविल सर्जन की तरफ से जारी पहचान पत्र के आधार पर मिलती है।
राजस्थान: राजस्थान रोडवेज (RSRTC) की साधारण और एक्सप्रेस बसों के किराये में कैंसर रोगी को 75% तक की छूट मिलती है और उनके एक सहयोगी को भी 50% की छूट दी की जाती है।
राष्ट्रीय स्तर पर: भारतीय रेलवे कैंसर मरीज और उनके एक सहायक को यात्रा की कैटेगेरी के आधार पर 50% से 75% तक की रियायत देता है जो इलाज के लिए अस्पताल तक जाने के लिए मान्य है।
परिवहन के अलावा, कैंसर के महंगे उपचार के खर्च को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
राजस्थान: राज्य की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जिसमें कैंसर का महंगा इलाज भी पूरी तरह कैशलेस शामिल है। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' के तहत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं भी मिलती हैं।
छत्तीसगढ़: डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (DKBSSY) के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश: इन सभी राज्यों में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) सक्रिय है। इसके तहत पात्र परिवारों को कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है।
हरियाणा: हरियाणा सरकार स्टेज III और IV के कैंसर मरीजों को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता/पेंशन देती ह जो मरीजों के लिए एक निश्चित मासिक आय सुनिश्चित करती है।
बिहार और उत्तर प्रदेश: इन राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से जरूरतमंद और गरीब परिवारों को कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
