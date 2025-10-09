Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

केरल में कैंसर मरीजों को Free Bus Service, जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

केरल सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत देते हुए बसों में फ्री यात्रा (Cancer Patients Free Transportation) की सुविधा शुरू की है। अब मरीज इलाज के लिए राज्य के भीतर या बाहर फ्री सफर कर सकेंगे। जानिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कैंसर मरीजों को मिलने वाली योजनाएं और सरकारी सहायता के बारे में।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

Cancer Patients Free Transportation

Cancer Patients Free Transportation (Image: CPI(M) Kerala/X)

Cancer Patients Free Transportation: केरल सरकार ने कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देते हुए एक बेहतरीन कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में कैंसर रोगियों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन मरीजों को दी जाएगी जो राज्य के भीतर या बाहर स्थित अस्पतालों में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फॉलो-अप ट्रीटमेंट के लिए यात्रा करते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई बड़े राज्य पहले से ही कैंसर रोगियों के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं चला रहे हैं। आइए, जानते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कैंसर मरीजों के लिए क्या-क्या सुविधांए मिलती हैं।

जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

परिवहन यात्रा में छूट की सुविधा

लगातार इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचना कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है जिसका आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। कुछ राज्यों ने इस समस्या का समाधान किया है।

हरियाणा: हरियाणा रोडवेज की बसों में कैंसर रोगी और उनके एक सहायक को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा जिला सिविल सर्जन की तरफ से जारी पहचान पत्र के आधार पर मिलती है।

राजस्थान: राजस्थान रोडवेज (RSRTC) की साधारण और एक्सप्रेस बसों के किराये में कैंसर रोगी को 75% तक की छूट मिलती है और उनके एक सहयोगी को भी 50% की छूट दी की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर: भारतीय रेलवे कैंसर मरीज और उनके एक सहायक को यात्रा की कैटेगेरी के आधार पर 50% से 75% तक की रियायत देता है जो इलाज के लिए अस्पताल तक जाने के लिए मान्य है।

राज्यों की प्रमुख फ्री इलाज और वित्तीय सहायता योजनाएं

परिवहन के अलावा, कैंसर के महंगे उपचार के खर्च को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

फ्री इलाज और स्वास्थ्य बीमा

    राजस्थान: राज्य की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जिसमें कैंसर का महंगा इलाज भी पूरी तरह कैशलेस शामिल है। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' के तहत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं भी मिलती हैं।

    छत्तीसगढ़: डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (DKBSSY) के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

    उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश: इन सभी राज्यों में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) सक्रिय है। इसके तहत पात्र परिवारों को कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है।

    वित्तीय सहायता और पेंशन

      हरियाणा: हरियाणा सरकार स्टेज III और IV के कैंसर मरीजों को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता/पेंशन देती ह जो मरीजों के लिए एक निश्चित मासिक आय सुनिश्चित करती है।

      बिहार और उत्तर प्रदेश: इन राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से जरूरतमंद और गरीब परिवारों को कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

      ये भी पढ़ें

      खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर से लड़ने का नया हथियार, GRP आधारित वैक्सीन बन सकती है गेम चेंजर
      स्वास्थ्य
      Cancer Vaccine

      खबर शेयर करें:

      Join Arovia on WhatsApp

      संबंधित विषय:

      health

      Published on:

      09 Oct 2025 08:23 pm

      Hindi News / Health / केरल में कैंसर मरीजों को Free Bus Service, जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

      बड़ी खबरें

      View All

      स्वास्थ्य

      ट्रेंडिंग

      लाइफस्टाइल

      Pig Liver In Human : सुअर का लिवर लगाकर 5 महीने तक जीने वाला पहला आदमी, लाखों लोगों के लिए जीवनदान, समझिए कैसे

      Pig Liver In Human
      स्वास्थ्य

      Cancer Vaccine : कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! ये वैक्सीन इन 4 कैंसर को दे सकती है मात, रिसर्च में दावा

      Cancer Vaccine
      स्वास्थ्य

      Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम

      Green Tea coffee Turmeric Milk
      लाइफस्टाइल

      New Diabetes in Babies : ‘लाइलाज’ है ये नया डायबिटीज, 6 माह के मासूमों में मिला, वैज्ञानिक हैरान!

      New Diabetes in Babies, neonatal diabetes, neonatal diabetes symptoms, neonatal diabetes kya hai,
      स्वास्थ्य

      Viral Fever and Co-Infection : वायरल के साथ को-इंफेक्शन, 2025 में इतनी खतरनाक क्यों हो गई हैं मौसमी बीमारियां?

      Viral Fever and Co-Infection
      स्वास्थ्य
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Women's World Cup 2025

      PM Modi

      Bihar Elections 2025

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Grievance Policy

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      Privacy Policy

      About Us

      Code of Conduct

      RSS

      Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.