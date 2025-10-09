केरल में कैंसर मरीजों को Free Bus Service, जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

Cancer Patients Free Transportation: केरल सरकार ने कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देते हुए एक बेहतरीन कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में कैंसर रोगियों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन मरीजों को दी जाएगी जो राज्य के भीतर या बाहर स्थित अस्पतालों में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फॉलो-अप ट्रीटमेंट के लिए यात्रा करते हैं।