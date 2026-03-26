Cancer: अब बिना कीमोथेरेपी होगा कैंसर का इलाज? जानिए वैज्ञानिकों की इस नई खोज के बारे में

Cancer Treatment: आज के समय में भी कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है। अगर सही समय पर मरीज को को इसका पता चल जाए और उसे सही इलाज मिले, तो कैंसर ठीक हो सकता है। आज के समय में वैसे तो कैंसर के कई इलाज मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है जो कैंसर के अब तक के इलाज की पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है।

दरअसल, अब तक कैंसर से लड़ने वाले CAR-T सेल्स को लैब में बनाना पड़ता था, जो बहुत महंगा और मरीज को परेशान करने वाला होता था। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को (UCSF), ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट्स, ड्यूक यूनिवर्सिटी और इनोवेटिव जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी तकनीक खोजी है, जिससे ये सेल्स सीधे मरीज के शरीर के अंदर ही तैयार किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।