Symptoms of dizziness : सिर घूमना या चक्कर आना नहीं है साधारण बात ,आइए जानते हैं इसके लक्षण,कारण और उपायों के बारे में

जयपुरPublished: Jun 13, 2023 03:34:39 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Causes, symptoms and treatment of dizziness: आइए जानते हैं यदि चक्कर आते हों, या सिर चकराता हो तो इसकी समस्या को कैसे करें दूर

Causes, symptoms and treatment of dizziness: सबसे पहले जानते हैं,चक्कर आना क्या होता है? चक्कर आना यानी सिर तेजी से घूमना, सर में दर्द होना या सिर का गोल-गोल घूमना। चक्कर आने के पीछे कई सारे कारण (reasons behind dizziness) हो सकते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर लो (low blood pressure) रहना,आपकी लाइफस्टाइल, खाना पीना का सेवन या नींद के कमी के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसमें व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है, वे सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। सिर के तेजी से घूमने के कारण उसे लगता है कि वे गिर सकता है। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही चक्कर से आने लगते हैं,ये शरीर में बीमारी का संकेत हैं जिसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। वरना शरीर में दिल की बीमारी या डिप्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है।