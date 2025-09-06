Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Childhood Cancer: नन्हीं जानें, बड़ा खतरा, जानिए बच्चों में होने वाले कैंसर और उनके लक्षण

Childhood Cancer: बच्चों में कैंसर बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, लेकिन जब होता है तो यह तेजी से बढ़ सकता है। एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में अलग तरह से कैंसर होता है। जहां बड़ों में यह ज्यादातर अंगों और धूम्रपान या खानपान से जुड़ा होता है, वहीं बच्चों में कैंसर रक्त, दिमाग, हड्डियों और लसीका तंत्र में होता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 06, 2025

Types of childhood cancer,Signs of childhood cancer, Childhood cancer symptoms in Hindi
Early detection of childhood cancer|फोटो सोर्स – Freepik

Childhood Cancer Symptoms: आजकल कैंसर से जुड़ी कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं बच्चों में कैंसर बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, लेकिन जब होता है तो यह तेजी से बढ़ सकता है। एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में अलग तरह से कैंसर होता है। जहां बड़ों में यह ज्यादातर अंगों और लाइफस्टाइल (जैसे धूम्रपान या खानपान) से जुड़ा होता है, वहीं बच्चों में कैंसर रक्त, दिमाग, हड्डियों और लसीका तंत्र (lymphatic system) में होता है। इसमें गंभीर लक्षण दिख सकते हैं और अक्सर कुछ समय तक इसे सामान्य बीमारियों के रूप में समझा जाता है और अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में कैंसर का सटीक कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कारण आनुवंशिक कारणों और पर्यावरणीय प्रभावों की वजह से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अग र कैंसर का पता समय रहते लग जाए और सही इलाज मिल जाए, तो बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों में होने वाले कैंसर और उनके लक्षण।

Cancer: बचपन में होने वाला कैंसर क्या है?

बड़ों की तुलना में बच्चों में कैंसर आमतौर पर ऐसी कोशिकाओं में बदलाव (म्यूटेशन) की वजह से होता है, जो ज्यादा तर पर्यावरण या जीवनशैली से जुड़े नहीं होते।फॉर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम के डॉ. विकास दूआ कहते हैं,इसलिए इसके लक्षणों को पहचानकर समय पर पता लगाना बहुत जरूरी होता है।

Pediatric Cancer Awareness: बच्चों में पाए जाने वाले आम कैंसर और उनके लक्षण

ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर)

यह बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, खासकर Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)।

लक्षण

  • बार-बार तेज बुखार आना
  • जल्दी संक्रमण होना
  • आसानी से चोट या खून बहना (नाक या मसूड़ों से)
  • थकान और पीलापन
  • हड्डियों व जोड़ों में दर्द
  • गर्दन या बगल में सूजी हुई ग्रंथियां
  • तिल्ली या लिवर का बढ़ जाना

लिम्फोमा (Hodgkin और Non-Hodgkin)

यह कैंसर लसीका तंत्र (lymphatic system) से शुरू होता है।

लक्षण

  • गर्दन, बगल या कमर की ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन
  • छाती में दर्द या लगातार खांसी
  • तेज़ बुखार और रात में पसीना
  • अचानक वजन कम होना

न्यूरोब्लास्टोमा

यह कैंसर ज्यादातर Adrenal gland में पाया जाता है और छोटे बच्चों में होता है।

लक्षण

  • पेट में सूजन या गांठ
  • हड्डियों में दर्द
  • आंखों के आसपास नीला या सूजन
  • चिड़चिड़ापन और चलने में दिक्कत

ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर

इसमें मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लायोमा शामिल हैं। यह बच्चों में दूसरा सबसे आम कैंसर है।

लक्षण

  • सुबह उठते ही सिरदर्द होना
  • बार-बार उल्टी या मतली
  • धुंधला या डबल दिखाई देना
  • चलने-फिरने या बैलेंस बनाने में कठिनाई
  • दौरे (seizures)
  • अचानक व्यवहार या पढ़ाई में बदलाव
  • छोटे बच्चों में सिर का असामान्य रूप से बड़ा होना या फॉन्टेनेल (soft spot) फूलना

विल्म्स ट्यूमर (किडनी कैंसर)

यह कैंसर ज्यादातर पांच साल से छोटे बच्चों में होता है।

लक्षण

  • पेट में गांठ या सूजन
  • पेट दर्द
  • पेशाब में खून आना
  • तेज बुखार या ब्लड प्रेशर बढ़ना

बोन कैंसर (Osteosarcoma, Ewing Sarcoma)

यह बढ़ती हड्डियों में होता है, खासकर हाथ-पैर की हड्डियों में।

लक्षण

  • लगातार हड्डी में दर्द (खासतौर पर रात में ज्यादा)
  • हड्डी के आसपास सूजन या गांठ
  • चलने में लंगड़ाना
  • हिलने-डुलने में परेशानी

रेटिनोब्लास्टोमा (आंख का कैंसर)

यह कैंसर पांच साल से छोटे बच्चों में देखा जाता है।

लक्षण

  • आंख की पुतली में लाल की जगह सफेद चमक (फोटो खिंचवाते समय दिखे)
  • आंखें तिरछी होना (squint)
  • धुंधली नजर
  • आंखों में लालिमा या सूजन

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

06 Sept 2025 09:30 am

Published on:

06 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Health / Childhood Cancer: नन्हीं जानें, बड़ा खतरा, जानिए बच्चों में होने वाले कैंसर और उनके लक्षण

