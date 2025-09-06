Childhood Cancer: नन्हीं जानें, बड़ा खतरा, जानिए बच्चों में होने वाले कैंसर और उनके लक्षण

Childhood Cancer Symptoms: आजकल कैंसर से जुड़ी कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं बच्चों में कैंसर बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, लेकिन जब होता है तो यह तेजी से बढ़ सकता है। एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में अलग तरह से कैंसर होता है। जहां बड़ों में यह ज्यादातर अंगों और लाइफस्टाइल (जैसे धूम्रपान या खानपान) से जुड़ा होता है, वहीं बच्चों में कैंसर रक्त, दिमाग, हड्डियों और लसीका तंत्र (lymphatic system) में होता है। इसमें गंभीर लक्षण दिख सकते हैं और अक्सर कुछ समय तक इसे सामान्य बीमारियों के रूप में समझा जाता है और अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में कैंसर का सटीक कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कारण आनुवंशिक कारणों और पर्यावरणीय प्रभावों की वजह से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अग र कैंसर का पता समय रहते लग जाए और सही इलाज मिल जाए, तो बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों में होने वाले कैंसर और उनके लक्षण।