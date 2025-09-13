Bone Glue : चीन ने बनाया टूटी हड्डी को जोड़ने वाला “फेवीक्विक”, जानिए क्या है Bone 02

चीन की मीडिया Zhejiang Online के अनुसार, हड्डियों को जोड़ने वाला यह गोंद सिर्फ एक इंजेक्शन से हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज कर सकती है। हड्डी के टुकड़ों को मात्र तीन मिनट में जोड़ देती है। जबकि, फ्रैक्चर की सर्जरी की बात करें तो इसके लिए लंबा समय लगता है। साथ ही ‘Bone-02’ की एक और विशेषता यह है कि हड्डी के ठीक होने के साथ ही यह शरीर में नेचुरली घुल-मिल जाता है, जिससे इम्प्लांट निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।