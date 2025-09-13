Bone Glue : चीन ने बनाया टूटी हड्डी को जोड़ने वाला “फेवीक्विक”, जानिए क्या है Bone 02

Bone Glue for fracture treatment : चीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया खोज किया है। ये टूटी हड्डी को तेजी से जोड़ने के लिए कारगर साबित हो सकता है। चीन ने बोन ग्लू (हड्डियों के लिए गोंद) तैयार किया जिससे फ्रैक्चर होने का इलाज किया जाएगा। ऐसा दावा है कि महज कुछ मिनटों में इसे गोंद "Bone 02" से हड्डी को जोड़ सकते हैं।
ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पूर्वी झेजियांग प्रांत की एक रिसर्च टीम ने "बोन ग्लू" को पेश किया है। सीपियों (oysters) से प्रेरित यह गोंद हड्डी को जोड़ने के लिए काम में लाया जाएगा।
जानकारी के मुताबकि, लैब परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ‘Bone-02’ सुरक्षित और प्रभावशाली है। ये दोनों मामलों में मजबूत साबित हुआ है। इसमें 400 पाउंड से अधिकतम बॉन्डिंग फोर्स, लगभग 0.5 MPa की शीयर स्ट्रेंथ और करीब 10 MPa की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दर्ज की गई।
चीन की मीडिया Zhejiang Online के अनुसार, हड्डियों को जोड़ने वाला यह गोंद सिर्फ एक इंजेक्शन से हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज कर सकती है। हड्डी के टुकड़ों को मात्र तीन मिनट में जोड़ देती है। जबकि, फ्रैक्चर की सर्जरी की बात करें तो इसके लिए लंबा समय लगता है। साथ ही ‘Bone-02’ की एक और विशेषता यह है कि हड्डी के ठीक होने के साथ ही यह शरीर में नेचुरली घुल-मिल जाता है, जिससे इम्प्लांट निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
चीन के ऑर्थोपेडिक सर्जन Lin Xianfeng ने टीम के साथ मिलकर ये तैयार किया है। जब साल 2016 में वो रेजिडेंट फिजीशियन थे, उन्होंने देखा कि सबसे अनुभवी सर्जनों को भी टूटी हड्डियों के टुकड़े जोड़ने में घंटों लगते थे और कई बार परिणाम संतोषजनक नहीं होते थे। इसके बाद वो अपने क्लिनिकल अनुभव और शोध के आधार पर “बोन ग्लू” बनाने का विचार किए जो अब बनकर तैयार है।