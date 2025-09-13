Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bone Glue : चीन ने बनाया टूटी हड्डी को जोड़ने वाला “फेवीक्विक”, जानिए क्या है Bone 02

Bone Glue for fracture treatment : चीन ने टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए एक प्रकार का गोंद "Bone 02" तैयार किया है। इससे फ्रैक्चर को 2-3 मिनट के अंदर जोड़ा जा सकता है।

भारत

Ravi Gupta

Sep 13, 2025

Bone Glue, China made Bone Glue, Bone Glue Kya hai, Bone Glue for fracture,
China Bone Glue | प्रतीकात्मक फोटो | डिजाइन- पत्रिका

Bone Glue for fracture treatment : चीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया खोज किया है। ये टूटी हड्डी को तेजी से जोड़ने के लिए कारगर साबित हो सकता है। चीन ने बोन ग्लू (हड्डियों के लिए गोंद) तैयार किया जिससे फ्रैक्चर होने का इलाज किया जाएगा। ऐसा दावा है कि महज कुछ मिनटों में इसे गोंद "Bone 02" से हड्डी को जोड़ सकते हैं।

बोन ग्लू 'Bone 02' क्या है?

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पूर्वी झेजियांग प्रांत की एक रिसर्च टीम ने "बोन ग्लू" को पेश किया है। सीपियों (oysters) से प्रेरित यह गोंद हड्डी को जोड़ने के लिए काम में लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Class 10 Student Heart attack News : 15 साल के बच्चे को खेलते-खेलते आया हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई जरूरी बातें
Patrika Special News
Class 10 Student Heart attack News, cardiologist suggestion, heart attack symptoms in children, heart attack news,

लैब टेस्ट में सफल Bone 02

जानकारी के मुताबकि, लैब परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ‘Bone-02’ सुरक्षित और प्रभावशाली है। ये दोनों मामलों में मजबूत साबित हुआ है। इसमें 400 पाउंड से अधिकतम बॉन्डिंग फोर्स, लगभग 0.5 MPa की शीयर स्ट्रेंथ और करीब 10 MPa की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दर्ज की गई।

कैसे काम करेगा ये बोन ग्लू?

चीन की मीडिया Zhejiang Online के अनुसार, हड्डियों को जोड़ने वाला यह गोंद सिर्फ एक इंजेक्शन से हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज कर सकती है। हड्डी के टुकड़ों को मात्र तीन मिनट में जोड़ देती है। जबकि, फ्रैक्चर की सर्जरी की बात करें तो इसके लिए लंबा समय लगता है। साथ ही ‘Bone-02’ की एक और विशेषता यह है कि हड्डी के ठीक होने के साथ ही यह शरीर में नेचुरली घुल-मिल जाता है, जिससे इम्प्लांट निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

2016 में आया था ये आईडिया

चीन के ऑर्थोपेडिक सर्जन Lin Xianfeng ने टीम के साथ मिलकर ये तैयार किया है। जब साल 2016 में वो रेजिडेंट फिजीशियन थे, उन्होंने देखा कि सबसे अनुभवी सर्जनों को भी टूटी हड्डियों के टुकड़े जोड़ने में घंटों लगते थे और कई बार परिणाम संतोषजनक नहीं होते थे। इसके बाद वो अपने क्लिनिकल अनुभव और शोध के आधार पर “बोन ग्लू” बनाने का विचार किए जो अब बनकर तैयार है।

ये भी पढ़ें

Foods to Strengthen Bones : हड्डियों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये 6 फूड्स
डाइट फिटनेस
Foods to Strengthen Bones

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

health

health news

Published on:

13 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Health / Bone Glue : चीन ने बनाया टूटी हड्डी को जोड़ने वाला “फेवीक्विक”, जानिए क्या है Bone 02

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.