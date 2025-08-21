Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Ants Diseases: जिन चिटियों को मानते हैं शुभ, वो हैं बीमारी फैलाने का कारण, शोध में पता चला

Ants Diseases: भारतीय परंपरा में चिट्टियों को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध में सामने आया है कि ये खतरनाक बैक्टीरिया और बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं। जानें कैसे और क्या है बचाव।

भारत

Dimple Yadav

Aug 21, 2025

Ants Diseases
Ants Diseases (photo- freepik)

Ants Diseases: भारतीय समाज में चिट्टियों को शुभ माना जाता है। घर में काली चिट्टी दिखना लक्ष्मी का आना समझा जाता है, वहीं लाल चिट्टियां मंगल और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मान्यता है कि चिट्टियों को गुड़ या आटा खिलाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि चिट्टियों को मारना पाप है क्योंकि ये मेहनती और सामूहिक जीवन का प्रतीक हैं।

क्या कहता है वैज्ञानिक शोध

हाल ही में किए गए शोध में पाया गया कि ये चिट्टियां सिर्फ मेहनती जीव ही नहीं बल्कि खतरनाक बैक्टीरिया और रोगाणुओं की वाहक भी हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि रसोईघर में पाई जाने वाली चिट्टियों के शरीर और पैरों पर कई तरह के बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। ये बैक्टीरिया गंदगी, कूड़े या सीवर से होकर आते हैं और फिर हमारे बर्तनों, खाने-पीने की चीज़ों और किचन की सतह पर पहुंच जाते हैं।

कौन-कौन सी बीमारियां फैला सकती हैं चिट्टियां?

शोध के दौरान यह साफ हुआ कि चिट्टियों के जरिए कई खतरनाक बैक्टीरिया घर तक पहुंच सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • ई कोलाई (E. coli) – दस्त और पेट के संक्रमण का मुख्य कारण
  • साल्मोनेला (Salmonella) – फूड पॉइजनिंग फैलाने वाला बैक्टीरिया
  • स्टाफीलोकोकस ऑरीअस (Staphylococcus aureus) – त्वचा व सांस संबंधी संक्रमण का कारण
  • क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेंस (Clostridium perfringens) – फूडबॉर्न डिजीज का बड़ा कारण

इनके अलावा भी कई अन्य रोगाणु चिट्टियों के जरिए रसोई तक पहुंच सकते हैं।

शोध में क्या हुआ खुलासा?

मॉरीशस में किए गए अध्ययन में घरों की रसोई से चिट्टियां इकट्ठी की गईं। नतीजा यह निकला कि अधिकतर चिट्टियां टेक्नोमिरमेक्स डिफिसिलिस (Technomyrmex difficilis) और सोलेनोप्सिस जेमिनाटा (Solenopsis geminata) प्रजाति की थीं, और इनके शरीर से खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। इतना ही नहीं, प्रयोग में यह भी साबित हुआ कि चिट्टियां एक जगह से दूसरी जगह रोगाणु ले जाकर खाने की चीजों को संक्रमित कर सकती हैं।

क्या करें बचाव के लिए?

  • रसोईघर और खाने-पीने की जगह को हमेशा साफ रखें।
  • बचे हुए भोजन को ढककर रखें और चिट्टियों से बचाने के लिए एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें।
  • घर की दरारों और छेदों को बंद करें ताकि चिट्टियां अंदर न आ सकें।
  • नमी और गंदगी से बचाव करें क्योंकि वहीं चिट्टियां ज्यादा पनपती हैं।

Published on:

21 Aug 2025 02:48 pm

Hindi News / Health / Ants Diseases: जिन चिटियों को मानते हैं शुभ, वो हैं बीमारी फैलाने का कारण, शोध में पता चला

