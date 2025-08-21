Ants Diseases: जिन चिटियों को मानते हैं शुभ, वो हैं बीमारी फैलाने का कारण, शोध में पता चला

Ants Diseases: भारतीय समाज में चिट्टियों को शुभ माना जाता है। घर में काली चिट्टी दिखना लक्ष्मी का आना समझा जाता है, वहीं लाल चिट्टियां मंगल और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मान्यता है कि चिट्टियों को गुड़ या आटा खिलाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि चिट्टियों को मारना पाप है क्योंकि ये मेहनती और सामूहिक जीवन का प्रतीक हैं।