Ants Diseases: जिन चिटियों को मानते हैं शुभ, वो हैं बीमारी फैलाने का कारण, शोध में पता चला

Ants Diseases: भारतीय समाज में चिट्टियों को शुभ माना जाता है। घर में काली चिट्टी दिखना लक्ष्मी का आना समझा जाता है, वहीं लाल चिट्टियां मंगल और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मान्यता है कि चिट्टियों को गुड़ या आटा खिलाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि चिट्टियों को मारना पाप है क्योंकि ये मेहनती और सामूहिक जीवन का प्रतीक हैं।
हाल ही में किए गए शोध में पाया गया कि ये चिट्टियां सिर्फ मेहनती जीव ही नहीं बल्कि खतरनाक बैक्टीरिया और रोगाणुओं की वाहक भी हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि रसोईघर में पाई जाने वाली चिट्टियों के शरीर और पैरों पर कई तरह के बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। ये बैक्टीरिया गंदगी, कूड़े या सीवर से होकर आते हैं और फिर हमारे बर्तनों, खाने-पीने की चीज़ों और किचन की सतह पर पहुंच जाते हैं।
शोध के दौरान यह साफ हुआ कि चिट्टियों के जरिए कई खतरनाक बैक्टीरिया घर तक पहुंच सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
इनके अलावा भी कई अन्य रोगाणु चिट्टियों के जरिए रसोई तक पहुंच सकते हैं।
मॉरीशस में किए गए अध्ययन में घरों की रसोई से चिट्टियां इकट्ठी की गईं। नतीजा यह निकला कि अधिकतर चिट्टियां टेक्नोमिरमेक्स डिफिसिलिस (Technomyrmex difficilis) और सोलेनोप्सिस जेमिनाटा (Solenopsis geminata) प्रजाति की थीं, और इनके शरीर से खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। इतना ही नहीं, प्रयोग में यह भी साबित हुआ कि चिट्टियां एक जगह से दूसरी जगह रोगाणु ले जाकर खाने की चीजों को संक्रमित कर सकती हैं।