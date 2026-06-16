Cough Syrup खुद से खरीदना जानलेवा क्यों? WHO, CDC और Mayo Clinic के अनुसार समझिए

Cough Syrup New Rule In India : कफ सिरप से मौत के मामलों के बाद अब एक नया फैसला आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स (5th अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत नया नियम लागू किया है। संशोधन के अनुसार, ड्रग्स रूल्स 1945 की शेड्यूल K में शामिल आइटम नंबर 7 से सिरप्स शब्द हटा दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब आप कफ सिरप को ओवर द काउंटर यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद नहीं सकते हैं।