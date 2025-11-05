Heart Failure : नींद की नेचुरल ‘दवाई’ कर रही हार्ट फेल? लाखों मरीजों पर रिसर्च में पता चली बात, डॉक्टर हैरान!

Heart Failure and melatonin Link : नींद की कमी का हार्ट फेलियर से कनेक्शन मेडिकल साइंस में नई बात नहीं है। अब इसको लेकर एक नई स्टडी में कुछ बातें सामने आई हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टडी में क्रोनिक अनिद्रा (chronic insomnia) से पीड़ित हजारों वयस्कों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। इस रिव्यू में पाया गया कि जिन लोगों ने एक वर्ष से अधिक समय तक निर्धारित मेलाटोनिन लिया, उनमें हृदय गति रुकने (Heart Failure) की संभावना दिखी और नींद की कमी से जूझ रहे 3 हजार मरीजों ने पहली बार हार्ट फेलियर का अनुभव भी किया।