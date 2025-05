COVID 19 LF. 7 New Variant : कोविड का नया वैरिएंट LF.7 क्या है, 4 मरीज भारत में मिले, जानिए लक्षण और बचाव

COVID 19 LF. 7 New Variant : कोविड 19 के केस दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में दर्ज हुए हैं। करीब 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और कोविड से दो की मौत भी हो चुकी है। आइए जानते हैं कि कोविड 19 का नया वैरिएंट LF. 7 क्या है?

नई दिल्ली•May 25, 2025 / 11:24 am• Ravi Gupta

COVID 19 LF 7 New Variant: कोरोना का नया वैरिएंट एलएफ 7 (प्रतीकात्मक फोटो, डिजाइन- पत्रिका)

COVID 19 LF. 7 New Variant : कोविड 19 के मामले धीरे-धीरे फिर से सामने आ रहे हैं। दिल्ली, केरल सहित कई राज्यों ने कोविड 19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार कोविड 19 के नए वैरिएंट देखने को मिल रहे हैं। कोविड 19 के दो नए वैरिएंट NB. 1.8.1 और LF. 7 के कई मरीज मिले भी हैं। अबतक सामने आई जानकारी के अनुसार, भारत में NB. 1.8.1 का एक और LF. 7 के चार केस (COVID 19 New Variant LF. 7 Case) रिपोर्ट किए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये नया वैरिएंट LF. 7 क्या है (What is LF. 7) और LF. 7 के लक्षण क्या हैं?

Hindi News / Health / COVID 19 LF. 7 New Variant : कोविड का नया वैरिएंट LF.7 क्या है, 4 मरीज भारत में मिले, जानिए लक्षण और बचाव