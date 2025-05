COVID 19 New Variant NB. 1.8.1 : ‘नया’ कोरोना NB. 1.8.1 क्या है, इन लक्षणों से करें पहचान, नई गाइडलाइन जारी

Symptoms of the new Covid variant NB.1.8.1 : मई 2025 में नया कोविड वेरिएंट NB.1.8.1, जो JN.1 का अगला रूप है, चीन से फैलकर अब अमेरिका पहुंच गया है। वैज्ञानिक इसकी संक्रामकता, गंभीरता और वैक्सीन प्रभाव पर शोध कर रहे हैं।