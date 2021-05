Covid-19 Treatment: रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भूलकर भी न खाएं ये गोलियां, डॉक्टर से जरूर लें सलाह

Covid-19 Treatment: कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की सावधानियां बरत रहा है। बिमारी से लड़ने के लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोग काढ़े के अलावा जिंक, विटामिन सी, डी काफी अधिक मात्रा में ले रहे हैं। अधिकतर डाक्टर्स भी मरीजों को विटामिन सी और जिंक की गोलियां लिख रहे है।

Read More: Covid-19 वैक्सीन के लिए ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट, पढ़ें पूरा प्रोसेस

सिर्फ वायरस से मुकाबले के नाम पर महीनों विटामिन-सी की गोलियां खाने से किडनी में पथरी की समस्या उभर सकती है। वहीं, जिंक की अधिक खुराक से पेट, लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं। आइए जानते हैं विटामिन्स की इन गोलियों को कितनी मात्रा में लेना सही है. साथ ही यह भी बताएंगे कि खाने से भी आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं।

विटामिन सी और जिंक एक सही मात्रा में लेना ही सही है. अन्यथा किसी भी चीज की अति दुखद ही होती है। सबसे पहले जानते हैं विटामिन C के बारे में. विटामिन सी का एक सामान्य स्तर 0.3 मिलीग्राम से 0.6 मिलीग्राम के मध्य होना चाहिए।

Read More: एम्स ने ब्लैक फंगस से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन्स, यहां पढ़ें

Vitamin-C Benefits

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ के मुताबिक 500 एमजी की टेबलेट ले सकते हैं। लेकिन सभी की बॉडी टाइप अलग-अलग होती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन की गोलियां लें। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को प्रतिदिन अपने भोजन में 90 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी, श्वेता रक्त कोशिकाओं के अलावा ‘फैगोसाइट’ नाम की प्रतिरोधक कोशिकाओं का विकास सुनिश्चित करता है। ये कोशिकाएं खून में मौजूद विषाणुओं को सोखकर संक्रामक रोगों से निजात दिलाती हैं। आंत के ऊपर सुरक्षा कवच बनाकर कीटाणुओं को बाहर निकलकर खून में घुलने से रोकती है।

Read More: भारत सरकार बढ़ाएगी Amphotericin-B की उपलब्धता, पांच अतिरिक्त विनिर्माताओं को भी दिया लाइसेंस

सेवन घातक

02 हजार मिलीग्राम से अधिक दैनिक सेवन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, इनमें किडनी में पथरी, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां प्रमुख हैं।

Web Title: Covid-19 Treatment: use of vitamin-C and zinc tablets