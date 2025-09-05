Deaths in India 2025: भारत में 56% से ज्यादा मौतें, ये 5 बीमारियां बनीं सबसे बड़ी वजह, रिपोर्ट में खुलासा

Deaths in India 2025: आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल से कई बीमारियां बढ़ी हैं। साथ ही इनसे होने वाली मौतों में भी काफी इजाफा हुआ है। भारत में आज भी दिल की बीमारियां (cardiovascular disease) सबसे बड़ी जानलेवा वजह बनी हुई हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (Registrar General of India) की ताजा रिपोर्ट के (2021-2023) मुताबिक देश में कुल मौतों में से लगभग 31% मौतें दिल की बीमारियों से हो रही हैं।