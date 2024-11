मेनोपॉज का देर से आना महिलाओं में अस्थमा का खतरा बढ़ा सकता है – Study

अस्थमा और हार्मोन का संबंध The connection between asthma and hormones इस अध्ययन में पाया गया है कि सेक्स हार्मोन का अस्थमा (Asthma) से संबंध हो सकता है। बाल्यावस्था में अस्थमा का खतरा लड़कों में अधिक होता है, लेकिन युवावस्था के बाद यह लड़कियों में अधिक हो जाता है। अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि वयस्कों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गंभीर अस्थमा का सामना करती हैं और उनकी बीमारी के ठीक होने की संभावना भी कम होती है।

मेनोपॉज और अस्थमा: क्या है कनेक्शन? Menopause and asthma: What’s the connection? अध्ययन के अनुसार, जल्दी मेनोपॉज (जो 40 से 44 वर्ष की आयु में होता है) वाली महिलाओं में अस्थमा (Asthma) का जोखिम कम पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ओस्ट्रोजन का अस्थमा पर प्रभाव हो सकता है। वहीं, जो महिलाएं हार्मोन थेरेपी का उपयोग करती हैं उनमें अस्थमा (Asthma) का जोखिम 63 प्रतिशत अधिक होता है, जबकि हार्मोन थेरेपी बंद करने वाली महिलाएं दवा लेना भी छोड़ने की अधिक संभावना रखती हैं।

बॉडी मास इंडेक्स का भी असर अध्ययन में यह भी सामने आया कि उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI) महिलाओं के लिए अस्थमा का एक अतिरिक्त जोखिम है। शरीर में अधिक वसा ओस्ट्रोजन का उत्पादन करती है, जो अस्थमा को प्रभावित कर सकता है।