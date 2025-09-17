Dipika Kakar के झड़ रहे बाल, सिर्फ इतना ही नहीं, Cancer Treatment के बाद दिखते हैं ये 10 साइड इफेक्ट्स

Dipika Kakar Health News: हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि लिवर कैंसर के स्टेज 2 ट्रीटमेंट के बाद उनके ट्यूमर मार्कर्स अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स अभी भी जारी हैं। दीपिका ने खास तौर पर बालों के झड़ने की परेशानी का जिक्र किया और कहा कि बहुत ज्यादा गिर रहे है। जब मैं नहाकर आती हूं तो 15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती क्योंकि बाल बहुत गिर रहे हैं। यह मेरे लिए डरावना है। तो आइए जानते हैं आमतौर पर कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।
कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी के बाद शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है। यह थकान सिर्फ नींद लेने से दूर नहीं होती।
कैंसर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मरीजों को खाने-पीने की इच्छा कम हो सकती है और उल्टी या जी मिचलाने की समस्या हो सकती है।
ट्रीटमेंट से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे सर्दी, फ्लू और इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं।
त्वचा सूखी, लाल या खुजली वाली हो सकती है। नाखून कमजोर या टूटने लगते हैं। कुछ लोगों में सनबर्न या त्वचा की रंगत बदलने की समस्या भी होती है।
कई मरीजों का वजन घट सकता है क्योंकि खाना पचाना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुछ लोगों में वजन बढ़ने की समस्या भी होती है।
डिप्रेशन, चिंता और मूड स्विंग्स आम हैं। नींद में परेशानी और तनाव बढ़ सकता है।
कुछ ट्रीटमेंट्स हार्मोन स्तर को प्रभावित करते हैं, जिससे महिलाओं में माहवारी में बदलाव या पुरुषों में हार्मोन संबंधी प्रभाव दिख सकते हैं।