Dipika Kakar के झड़ रहे बाल, सिर्फ इतना ही नहीं, Cancer Treatment के बाद दिखते हैं ये 10 साइड इफेक्ट्स

Dipika Kakar ने अपने यूट्यूब व्लॉग में लिवर कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बाल झड़ने की समस्या के साथ अन्य 10 साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। जानें कैसे इन साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 17, 2025

Dipika Kakar
Dipika Kakar (Photo- Dipika Kakar/Instagram)

Dipika Kakar Health News: हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि लिवर कैंसर के स्टेज 2 ट्रीटमेंट के बाद उनके ट्यूमर मार्कर्स अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स अभी भी जारी हैं। दीपिका ने खास तौर पर बालों के झड़ने की परेशानी का जिक्र किया और कहा कि बहुत ज्यादा गिर रहे है। जब मैं नहाकर आती हूं तो 15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती क्योंकि बाल बहुत गिर रहे हैं। यह मेरे लिए डरावना है। तो आइए जानते हैं आमतौर पर कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।

थकान और कमजोरी (Fatigue)

कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी के बाद शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है। यह थकान सिर्फ नींद लेने से दूर नहीं होती।

जी मिचलाना और उल्टी (Nausea & Vomiting)

कैंसर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मरीजों को खाने-पीने की इच्छा कम हो सकती है और उल्टी या जी मिचलाने की समस्या हो सकती है।

इम्यूनिटी कमजोर होना (Weakened Immunity)

ट्रीटमेंट से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे सर्दी, फ्लू और इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं।

त्वचा और नाखून की समस्याएं (Skin & Nail Issues)

त्वचा सूखी, लाल या खुजली वाली हो सकती है। नाखून कमजोर या टूटने लगते हैं। कुछ लोगों में सनबर्न या त्वचा की रंगत बदलने की समस्या भी होती है।

वजन में बदलाव (Weight Changes)

कई मरीजों का वजन घट सकता है क्योंकि खाना पचाना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुछ लोगों में वजन बढ़ने की समस्या भी होती है।

मानसिक और भावनात्मक बदलाव (Mental & Emotional Health)

डिप्रेशन, चिंता और मूड स्विंग्स आम हैं। नींद में परेशानी और तनाव बढ़ सकता है।

हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes)

कुछ ट्रीटमेंट्स हार्मोन स्तर को प्रभावित करते हैं, जिससे महिलाओं में माहवारी में बदलाव या पुरुषों में हार्मोन संबंधी प्रभाव दिख सकते हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं (Digestive Issues)

  • कब्ज, दस्त, पेट में दर्द या एसिडिटी जैसी समस्या ट्रीटमेंट के बाद आम होती है।
  • मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द (Muscle & Joint Pain)
  • कैंसर ड्रग्स और रेडियोथेरापी के बाद मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या कमजोरी हो सकती है।
  • कान और आंखों की समस्या (Sensory Changes)
  • सुनने में दिक्कत या टिनिटस (कान में बजना), आंखों में जलन, धुंधला दिखना या दृष्टि में बदलाव हो सकते हैं।

