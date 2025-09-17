Dipika Kakar के झड़ रहे बाल, सिर्फ इतना ही नहीं, Cancer Treatment के बाद दिखते हैं ये 10 साइड इफेक्ट्स

Dipika Kakar Health News: हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि लिवर कैंसर के स्टेज 2 ट्रीटमेंट के बाद उनके ट्यूमर मार्कर्स अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स अभी भी जारी हैं। दीपिका ने खास तौर पर बालों के झड़ने की परेशानी का जिक्र किया और कहा कि बहुत ज्यादा गिर रहे है। जब मैं नहाकर आती हूं तो 15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती क्योंकि बाल बहुत गिर रहे हैं। यह मेरे लिए डरावना है। तो आइए जानते हैं आमतौर पर कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।