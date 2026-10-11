Dry Fruits in Vrat: व्रत में कब और कितने मेवे खाने चाहिए, HSPH से जानें सही नियम

Dry Fruits in Vrat: नवरात्रि के पावन दिनों में बहुत से लोग उपवास रखते हैं। व्रत के दौरान शरीर में दिनभर ऊर्जा बनाए रखने और बार-बार लगने वाली भूख को शांत करने के लिए ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, मखाने और किशमिश जैसी चीजें न केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि ये शरीर को जरूरी पोषण भी देती हैं। लेकिन अक्सर लोग व्रत के नाम पर दिनभर मुट्ठी भर-भरकर ड्राई फ्रूट्स खाते रहते हैं या इन्हें ज्यादा तलकर-भूनकर सेवन करते हैं। मेवे भले ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हों, लेकिन इन्हें गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा खाने से पाचन बिगड़ सकता है और वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान सही तरीके से dry fruits का सेवन कैसे और कितना करना चाहिए।