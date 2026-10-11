Dry Fruits in Vrat: व्रत में कब और कितने मेवे खाने चाहिए, HSPH से जानें सही नियम

व्रत के दौरान सही मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को जरूरी पोषण और लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
Dry Fruits in Vrat: नवरात्रि के पावन दिनों में बहुत से लोग उपवास रखते हैं। व्रत के दौरान शरीर में दिनभर ऊर्जा बनाए रखने और बार-बार लगने वाली भूख को शांत करने के लिए ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, मखाने और किशमिश जैसी चीजें न केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि ये शरीर को जरूरी पोषण भी देती हैं। लेकिन अक्सर लोग व्रत के नाम पर दिनभर मुट्ठी भर-भरकर ड्राई फ्रूट्स खाते रहते हैं या इन्हें ज्यादा तलकर-भूनकर सेवन करते हैं। मेवे भले ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हों, लेकिन इन्हें गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा खाने से पाचन बिगड़ सकता है और वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान सही तरीके से dry fruits का सेवन कैसे और कितना करना चाहिए।
जब आप उपवास रखते हैं, तो शरीर को सामान्य दिनों की तरह भोजन से नियमित कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते। ऐसे समय में ड्राई फ्रूट्स एक बेहतरीन स्नैक का काम करते हैं। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Harvard T.H. Chan School of Public Health) के अनुसार, ड्राई फ्रूट्स और नट्स (जैसे बादाम) में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और शरीर में शुगर का लेवल अचानक से नहीं गिरता। इसके अलावा, मेवे खाने से दिनभर थकान और कमजोरी भी महसूस नहीं होती।
मेवे पोषक तत्वों का खजाना हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसलिए व्रत में इन्हें खाते समय मात्रा (Portion Size) का ध्यान रखना बहुत जरूरी है;
चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार, उपवास में ड्राई फ्रूट्स से पूरा पोषण पाने के लिए सही समय और तरीके से खाना जरूरी है;
ज्यादा तलकर न खाएं- मखाने या काजू को बहुत ज्यादा घी में तलकर या भारी सेंधा नमक डालकर न खाएं। इससे मेवों का स्वास्थ्य लाभ कम हो जाता है और पेट में भारीपन या एसिडिटी हो सकती है। इन्हें हमेशा हल्का सूखा भूनकर (Dry Roast) ही खाएं।
एक साथ बहुत सारे मेवे न खाएं- एक ही बार में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इन्हें दिनभर में थोड़ा-थोड़ा करके ही लें।
पैकेटबंद फ्राइड नट्स से बचें- बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद और फ्राइड मेवों में नमक और फैट बहुत ज्यादा होता है, जो व्रत में सेहत बिगाड़ सकता है। हमेशा सादे और प्राकृतिक मेवे ही चुनें।
नवरात्रि व्रत का असली मकसद शरीर को संयम में रखना और उसे डिटॉक्स करना है। अगर आप उपवास में सही मात्रा में मेवे खाएंगे, तो आपको बार-बार अनहेल्दी चीजें खाने की लालसा नहीं होगी। अपनी भूख के संकेतों को समझें, सही समय पर एक मुट्ठी पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स लें और भरपूर पानी पीते रहें। इस तरह आप बिना किसी थकान या पेट की समस्या के पूरे नौ दिन ऊर्जावान और स्वस्थ रहकर व्रत रख सकते हैं।
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