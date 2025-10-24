फेमस फाइट मास्टर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए Heart Attack के खतरनाक संकेत जो जानलेवा होते हैं

Malaysia Bhaskar Heart Attack News (Photo- gemini ai)
Malaysia Bhaskar Heart Attack News: दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर फाइट मास्टर मलेशिया भास्कर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे मलेशिया में एक तमिल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
भास्कर ने तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंस तैयार किए। उनकी फिल्मों में जब भी फाइट मास्टर मलेशिया भास्कर (Fight Malaysia Bhaskar) का नाम स्क्रीन पर आता था, थिएटर तालियों से गूंज उठता था।
मलेशिया भास्कर को साउथ सिनेमा में रियलिस्टिक और स्टाइलिश फाइट सीन्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने डायरेक्टर जोशी, आई. वी. सासी, फाजिल, सिद्धीक और सिबी मलयिल जैसे बड़े नामों के साथ काम किया था। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। थझवरम, मृगया, रामजी राव स्पीकिंग, कलिक्कलम, सम्राज्यम, बॉक्सर और बॉडीगार्ड। उनकी मृत्यु पर FEFKA (Film Employees Federation of Kerala) ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि भास्कर का योगदान साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। तो आइए जानते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके जानलेवा संकेत के बारे में।
हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉकेज होने से दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं। अक्सर अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और एक्सरसाइज की कमी इस बीमारी के बड़े कारण बनते हैं।
डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट अटैक से पहले शरीर कई संकेत देता है, जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। सीने में दबाव या भारीपन महसूस होना, बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या थकान, अचानक ठंडा पसीना आना, बेचैनी या चक्कर महसूस होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। 5–10 मिनट की देरी जानलेवा साबित हो सकती है।
दिल की सेहत बनाए रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। संतुलित आहार लें और जंक फूड से बचें। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग और शराब से दूरी रखें। तनाव को कंट्रोल में रखें और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं।
