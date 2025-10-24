फेमस फाइट मास्टर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए Heart Attack के खतरनाक संकेत जो जानलेवा होते हैं

मलेशिया भास्कर को साउथ सिनेमा में रियलिस्टिक और स्टाइलिश फाइट सीन्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने डायरेक्टर जोशी, आई. वी. सासी, फाजिल, सिद्धीक और सिबी मलयिल जैसे बड़े नामों के साथ काम किया था। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। थझवरम, मृगया, रामजी राव स्पीकिंग, कलिक्कलम, सम्राज्यम, बॉक्सर और बॉडीगार्ड। उनकी मृत्यु पर FEFKA (Film Employees Federation of Kerala) ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि भास्कर का योगदान साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। तो आइए जानते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके जानलेवा संकेत के बारे में।