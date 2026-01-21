Fatty Liver: बस एक गलती और 35 की उम्र में लिवर फेल! अभी जानें फैटी लिवर से कैंसर तक का सफर

हाल ही में एक 35 वर्षीय महिला का मामला सामने आया है जिसने पेट के भारीपन और एसिडिटी जैसे कई लक्षणों को जंक फूड का प्रभाव समझकर टाल दिया और यही छोटी सी लापरवाही उसे लिवर डैमेज का शिकार बना गई। उसके शरीर में फैटी लिवर के कारण ये लक्षण दिखाई दे रहे थे और इसी कारण उसे लिवर डैमेज हो गया। आइए जानते हैं कि फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं? इसके बचाव के लिए क्या करें और यह किस प्रकार लिवर डैमेज और कैंसर से जुड़ा है?