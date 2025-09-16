Fish Oil Heart Disease Risk: सावधान! फिश ऑयल लेने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Fish Oil Supplements For Heart: मछली के तेल के सप्लीमेंट अक्सर अपने ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन, हाल ही में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की जानकारी और बीएमजे मेडिसिन में प्रकाशित एक प्रमुख अध्ययन के अनुसार , मछली के तेल के नियमित सेवन से स्वस्थ व्यक्तियों में स्ट्रोक और एट्रियल फिब्रिलेशन का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।