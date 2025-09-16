Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Fish Oil Heart Disease Risk: सावधान! फिश ऑयल लेने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Fish Oil heart Risk: फिश ऑयल यानी मछली का तेल अब तक दिल के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। लेकिन एक नई अंतरराष्ट्रीय स्टडी के अनुसार, कुछ लोगों में फिश ऑयल सप्लिमेंट्स का सेवन हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

फिश ऑयल का हार्ट हेल्थ पर असर! (Image Source: Gemini AI)

Fish Oil Supplements For Heart: मछली के तेल के सप्लीमेंट अक्सर अपने ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन, हाल ही में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की जानकारी और बीएमजे मेडिसिन में प्रकाशित एक प्रमुख अध्ययन के अनुसार , मछली के तेल के नियमित सेवन से स्वस्थ व्यक्तियों में स्ट्रोक और एट्रियल फिब्रिलेशन का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

हार्ट हेल्थ पर फिश ऑयल का प्रभाव (Effect Of Fish Oil On Heart Health)

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार , जिन लोगों को हृदय या रक्त संचार संबंधी कोई बीमारी नहीं है और रेगुलर मछली के तेल की खुराक लेते हैं, उनमें एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी की एक असामान्य हृदय ताल, विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक होती है जो इसका सेवन नहीं करते।

किन लोगों के लिए है फायदेमंद (For Whom Is It Beneficial)

अगर कोई एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेल्योर जैसी हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित है तो, इन मामलों में मछली के तेल के सेवन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है और कुछ हार्ट फेल्योर के रोगियों में, मृत्यु का जोखिम भी कम होता है।

क्या करें और क्या न करें? (What to do and what not to do)

क्या करें

  • फिश ऑयल लेने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें
  • प्राकृतिक स्रोत (जैसे मछली) को प्राथमिकता दें
  • अपने ब्लड प्रेशर और लिपिड लेवल की जांच कराएं

क्या ना करें

  • सेल्फ मेडिकेशन से बचें
  • सिर्फ इंटरनेट या प्रचार देखकर सप्लिमेंट शुरू न करें
  • अन्य दवाओं के साथ बिना सलाह के ना लें

health

health news

16 Sept 2025 02:12 pm

