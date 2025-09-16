Fish Oil Heart Disease Risk: सावधान! फिश ऑयल लेने से बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Fish Oil Supplements For Heart: मछली के तेल के सप्लीमेंट अक्सर अपने ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन, हाल ही में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की जानकारी और बीएमजे मेडिसिन में प्रकाशित एक प्रमुख अध्ययन के अनुसार , मछली के तेल के नियमित सेवन से स्वस्थ व्यक्तियों में स्ट्रोक और एट्रियल फिब्रिलेशन का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार , जिन लोगों को हृदय या रक्त संचार संबंधी कोई बीमारी नहीं है और रेगुलर मछली के तेल की खुराक लेते हैं, उनमें एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी की एक असामान्य हृदय ताल, विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक होती है जो इसका सेवन नहीं करते।
अगर कोई एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेल्योर जैसी हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित है तो, इन मामलों में मछली के तेल के सेवन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है और कुछ हार्ट फेल्योर के रोगियों में, मृत्यु का जोखिम भी कम होता है।