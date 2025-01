पेट की गैस से छुटकारा पाना चाहते हैं, इन बातों को नहीं करें नजरअंदाज, जानें आप

गैस की समस्या में इन बातों का ध्यान रखें : Foods to Avoid for Gas मीठे और प्रोसेस्ड फूड्स मीठे और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, जैसे कि केक, पेस्ट्री और सोडा, में चीनी और कृत्रिम मिठास की मात्रा अधिक होती है, जो गैस की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में फ्रुक्टोज और सोर्बिटोल जैसे शर्करा की उच्च मात्रा भी होती है, जो गैस की समस्या को और बढ़ा सकती है।

डेयरी उत्पाद डेयरी उत्पादों, जैसे दूध, पनीर और दही, में लैक्टोज पाया जाता है, जो कुछ व्यक्तियों में गैस की समस्या को बढ़ा सकता है। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है जो दूध में मौजूद होती है। कुछ लोगों में लैक्टोज को पचाने की क्षमता नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

पेट की गैस को दूर करने के घरेलू उपाय : Home remedies to get rid of stomach gas अजवाइन और काला नमक अजवाइन और काला नमक का संयोजन पेट में गैस की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। एक चम्मच अजवाइन के साथ एक चुटकी काला नमक गर्म पानी के साथ लें। यह मिश्रण पेट में गैस को तुरंत बाहर निकालने में सहायक होता है और सूजन को भी कम करता है।

हींग हींग में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की गैस को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर इसे धीरे-धीरे पिएं। हींग पेट की सूजन को घटाने में मदद करती है और गैस के कारण होने वाले दर्द से भी राहत प्रदान करती है।

सौंफ सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और गैस निकालने वाले गुण होते हैं। एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर इसे 10 मिनट तक ढककर रखें। इसके बाद, इस पानी को धीरे-धीरे पिएं। सौंफ का पानी पाचन क्रिया को सुधारता है और गैस को बाहर निकालने में सहायता करता है।

योग और व्यायाम यदि आपके पेट में बार-बार गैस बनती है, तो नियमित रूप से योग और हल्के व्यायाम करने की आदत डालें। पवनमुक्तासन और भुजंगासन जैसे आसन गैस को बाहर निकालने में सहायक होते हैं और पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।

अदरक का रस और शहद अदरक पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक चम्मच अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं और इसे सेवन करें। अदरक गैस और ऐंठन को कम करने में प्रभावी होता है, और शहद के साथ लेने से इसके प्रभाव में वृद्धि होती है।