Frequent Heartburn : सीने में जलन को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, जानें कैंसर से इसका कनेक्शन

इसलिए, जिन लोगों को लंबे समय से हफ़्ते में दो बार से ज़्यादा सीने में जलन की समस्या है, उन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जाँच करवाना ज़रूरी है। लंबे समय तक एसिड के संपर्क में रहने से ग्रासनली को नुकसान पहुँच सकता है जिससे बैरेट्स ग्रासनली नामक एक पूर्व-कैंसर स्थिति पैदा हो सकती है, जो अगर निगरानी में न रखी जाए तो ग्रासनली के कैंसर में बदल सकती है। कैंसर मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जीईआरडी ग्रासनली के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।