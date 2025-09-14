Frequent Heartburn : सीने में जलन को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, जानें कैंसर से इसका कनेक्शन

Frequent Heartburn : अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुमान के अनुसार, 2025 में एसोफैजियल कैंसर के लगभग 22,070 नए मामलों का निदान किया गया और इस बीमारी से 16,250 मौतें हुईं। एसोफैजियल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कैंसर कोशिकाएं एसोफैजियल कैंसर (GERD) के ऊतकों में बनती हैं, जो गले को पेट से जोड़ने वाली नली है।
ग्रासनली (esophagus) में होने वाला कैंसर दो तरह का होता है।
पहला है एडेनोकार्सिनोमा, जो ग्रासनली की ग्रंथि वाली कोशिकाओं से शुरू होता है।
दूसरा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो ग्रासनली की अंदरूनी परत (लाइनिंग) की कोशिकाओं में शुरू होता है।
अब एक डॉक्टर ने बताया है कि अमेरिका में इस कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को इसके जोखिम और लक्षण के बारे में सतर्क रहना चाहिए। जानिए पूरी जानकारी।
एक खास तरह का ग्रासनली कैंसर, जिसे "एडेनोकार्सिनोमा" कहा जाता है, अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा संबंध जीईआरडी (GERD) यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़ से है, जिसे आम भाषा में एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है।
एक डॉक्टर ने अपनी पोस्ट (जिसे 12 लाख से ज्यादा बार देखा गया और 5 हजार से ज्यादा लाइक मिले) में बताया कि एनसीआई (NCI) के आंकड़ों के अनुसार 45 से 64 साल की उम्र के लोगों में 2012 से 2019 के बीच ग्रासनली कैंसर के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं।
डॉक्टर के अनुसार, सीने में जलन और जीईआरडी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन यह इसका एक लक्षण जरूर है। जीईआरडी का मतलब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, जो एक पुराना पाचन विकार है जिसमें पेट का एसिड वापस ग्रासनली में चला जाता है जिससे सीने में जलन और उल्टी होती है।
इसलिए, जिन लोगों को लंबे समय से हफ़्ते में दो बार से ज़्यादा सीने में जलन की समस्या है, उन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जाँच करवाना ज़रूरी है। लंबे समय तक एसिड के संपर्क में रहने से ग्रासनली को नुकसान पहुँच सकता है जिससे बैरेट्स ग्रासनली नामक एक पूर्व-कैंसर स्थिति पैदा हो सकती है, जो अगर निगरानी में न रखी जाए तो ग्रासनली के कैंसर में बदल सकती है। कैंसर मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जीईआरडी ग्रासनली के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।
- बैरेट एसोफैगस विकसित होने के जोखिम कारक हैं:
- पुरुष होना (पुरुषों में इसके विकसित होने की संभावना 3-4 गुना अधिक होती है)
- 50 वर्ष से अधिक आयु का होना
- गोरे होना
- मोटापा, विशेष रूप से पेट का मोटापा
- धूम्रपान
- बैरेट एसोफैगस या एसोफेजियल कैंसर का पारिवारिक इतिहास
जब बैरेट एसोफैगस की स्थिति बिगड़ती है, तो यह एसोफेजियल कैंसर का कारण बन सकता है। इसके लक्षण हैं:
- निगलने में कठिनाई (डिस्फेजिया)
- अनजाने में वजन कम होना
- लगातार सीने में दर्द या दबाव
- लगातार खांसी या स्वर बैठना
- गले में खाना फंस जाना
- सीने में जलन या अपच का बिगड़ना।
इसलिए, जीईआरडी के पुराने लक्षणों वाले लोगों के लिए डॉक्टर ने सलाह के लिए किसी चिकित्सक से मिलने की सलाह दी।