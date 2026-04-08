Frequent Urination: क्या आपको भी पानी पीते ही आता है पेशाब? डॉक्टर से जानें यह कितना खतरनाक

पेशाब करने की प्रक्रिया को विज्ञान में 'मिक्चुरेशन' कहा जाता है। जब आप पानी पीते हैं, तो शरीर में तरल का दबाव बढ़ता है। जैसे ही ब्लैडर थोड़ा भी भरता है, इसकी दीवारों में मौजूद नसें रीढ़ की हड्डी के जरिए दिमाग को संदेश भेजती हैं। कुछ लोगों में यह संचार इतना तेज होता है कि पानी पेट में पहुँचते ही ब्लैडर की मांसपेशियां (Detrusor muscles) सिकुड़ने लगती हैं, जिससे तुरंत पेशाब की इच्छा होने लगती है। इसे ही 'मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स' का सक्रिय होना कहते हैं।