Fruits For Eye Health: स्वस्थ आंखों के लिए इन फलों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा- रिसर्च रिपोर्ट

Fruits For Eye Health: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं। ऐसे में आंखों पर लगातार दबाव पड़ना आम बात हो गई है। साथ ही सूखी आंखें, धुंधला दिखना या आंखों में जलन अब उम्र का नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का असर बन गया है। जो समस्या बड़े बुजुर्गों को हुआ करती थी, वही अब छोटे बच्चों को भी होने लगी है। लेकिन अगर आप अपने आंखों को सही रखना चाहते हैं, तो यहां 4 ऐसे फलों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन आपके आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है।