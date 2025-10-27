Patrika LogoSwitch to English

Fruits For Eye Health: स्वस्थ आंखों के लिए इन फलों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा- रिसर्च रिपोर्ट

Fruits For Eye Health: अगर आप भी अपनी आंखों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ स्वादिष्ट फलों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। यहां कुछ फलों के बारे में बताया गया है जो आंखों के लिए हैं बेहद असरदार।

MEGHA ROY

Oct 27, 2025

Improve Vision Naturally with Fruits|फोटो सोर्स – Freepik

Fruits For Eye Health: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं। ऐसे में आंखों पर लगातार दबाव पड़ना आम बात हो गई है। साथ ही सूखी आंखें, धुंधला दिखना या आंखों में जलन अब उम्र का नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का असर बन गया है। जो समस्या बड़े बुजुर्गों को हुआ करती थी, वही अब छोटे बच्चों को भी होने लगी है। लेकिन अगर आप अपने आंखों को सही रखना चाहते हैं, तो यहां 4 ऐसे फलों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन आपके आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

संतरा

2016 की Acta Ophthalmologica नामक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से विटामिन C का सेवन करते हैं, उनके शरीर में इसका स्तर अधिक होता है और उनमें Cataract की समस्या कम होती है। विटामिन C आंखों के लेंस में जमा होकर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को बचाता है। इसलिए रोज एक संतरा, नींबू, या मौसमी का रस पीना आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

कीवी

Clinical and observational रिसर्च बताती है कि ल्यूटिन और जियाजैंथिन का नियमित सेवन आंखों की रोशनी बनाए रखने और मैक्यूलर डिजेनरेशन के खतरे को कम करने में मदद करता है।ऐसे में कीवी एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन C, ल्यूटिन और जियाजैंथिन तीनों ही पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व रेटिना की कोशिकाओं को उम्र से जुड़ी क्षति से बचाते हैं और नजर को तेज बनाए रखते हैं। डिनर के बाद कीवी का एक स्लाइस या सलाद में मिलाकर खाना आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन विकल्प है।

ब्लूबेरी

2025 में Journal of Agricultural and Food Chemistry में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, ब्लूबेरी रेटिना की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। यानी रोज ब्लूबेरी खाना आंखों की सेहत के लिए एक आसान लेकिन असरदार हो सकता है। इसे सुबह के नाश्ते में ओट्स या योगर्ट के साथ लें, या फिर स्मूदी में मिलाकर पिएं।

पपीता


अगर आपकी आंखें अक्सर सूखी, थकी या जलन महसूस करती हैं, तो पपीता जरूर खाएं। Food Chemistry (2021) की एक स्टडी के अनुसार, पपीते में मौजूद ल्यूटिन और जियाजैथिन जैसे तत्व आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और सूखी आंखों की समस्या को कम करते हैं। इसे सुबह के नाश्ते में या स्मूदी में मिलाकर खाएं। चाहें तो नींबू और चिया सीड्स के साथ हेल्दी स्नैक के रूप में लें।

Updated on:

27 Oct 2025 09:57 am

Published on:

27 Oct 2025 09:42 am

Hindi News / Health / Fruits For Eye Health: स्वस्थ आंखों के लिए इन फलों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा- रिसर्च रिपोर्ट

