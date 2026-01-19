GBS Virus Alert : सावधान! निपाह के बाद अब GBS वायरस की एंट्री, मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट जारी!

GBS Virus Alert: देश से अभी निपाह वायरस का कहर कम भी नहीं हुआ था कि मध्यप्रदेश में अब एक नए वायरस ने एंट्री मार ली है। प्रदेश अभी दूषित पानी से हुई मौतों से उभरा भी नहीं था कि 'जीबीएस' (GBS) नाम के नए वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। नीमच में2 मौतोंके बाद मंदसौर जिले में भी अब इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।