पेशाब करते समय जलन और डिस्चार्ज? CDC से जानिए Gonorrhoea के शुरुआती संकेत

CDC और NCBI के अनुसार, समय पर इलाज न मिलने पर गोनोरिया कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। महिलाओं में श्रोणि सूजन रोग (Pelvic Inflammatory Disease - PID), बांझपन का खतरा बढ़ना, एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरना) का कारण बन सकता है। वहीं पुरुषों में एपिडिडिमिस में सूजन और प्रजनन क्षमता प्रभावित होना (दुर्लभ मामलों में) हो सकता है। यदि संक्रमण खून में फैल जाए, तो यह जोड़ों और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है।