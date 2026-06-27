जांघ के पीछे अचानक तेज दर्द और सूजन? कहीं यह Hamstring Injury तो नहीं? एनएचएस से जानें संकेत और बचाव

Hamstring Injury Symptoms: कई बार दौड़ते, कूदते या जिम में अचानक कोई भारी वर्कआउट करते समय हमारी जांघ के पिछले हिस्से में एक तेज झटका सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे की कोई नस खींच गई हो। लोग अक्सर इसे मामूली नस का चढ़ना समझकर बाम लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जांघ के पीछे होने वाला यह अचानक दर्द और सूजन हैमस्ट्रिंग इंजरी (Hamstring Injury) हो सकती है।