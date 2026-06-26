Hepatitis C: सालों तक बिना लक्षणों के लिवर को खोखला करती है यह बीमारी, NHS ने बताया क्यों जरूरी है समय पर जांच

हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर भी कहते हैं। जब यह वायरस किसी के शरीर में जाता है, तो शुरुआती कई सालों तक मरीज को कोई बड़ी तकलीफ महसूस नहीं होती। लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर यह वायरस लिवर में सूजन पैदा करता रहता है। जब तक मरीज को कोई गंभीर लक्षण महसूस होता है, तब तक लिवर को काफी नुकसान (जैसे लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर) पहुंच चुका होता है।