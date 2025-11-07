Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

थायरॉयड कैंसर से 55 की उम्र में KGF एक्टर हरीश रॉय का निधन, जानें शुरुआती संकेत

Harish Rai Thyroid Cancer: KGF फेम हरीश राय की थायरॉइड कैंसर से मौत ने सभी को झकझोर दिया। जानिए थायरॉइड कैंसर के शुरुआती लक्षण, कारण और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 07, 2025

Harish Rai Thyroid Cancer

Harish Rai Thyroid Cancer (photo- x @MissMalini)

Harish Rai Thyroid Cancer: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों शोक में है। मशहूर एक्टर हरीश रॉय, जिन्हें फिल्म KGF में चाचा के रोल के लिए जाना जाता है, का 55 साल की उम्र में थायरॉयड कैंसर से निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ सालों से इस बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज भी चल रहा था। उन्होंने खुद बताया था कि शूटिंग के दौरान उनकी गर्दन में सूजन दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने उस समय इसे छिपा लिया। बाद में पता चला कि ये स्टेज 4 थायरॉयड कैंसर था।

थायरॉयड कैंसर क्या होता है?

थायरॉयड हमारे गले के बीच में स्थित एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि (gland) होती है, जो हार्मोन बनाकर शरीर का मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन और तापमान नियंत्रित करती है। जब इस ग्रंथि में असामान्य कोशिकाएं (abnormal cells) बनने लगती हैं, तो उसे थायरॉयड कैंसर कहा जाता है। थायरॉयड कैंसर के कई प्रकार होते हैं।

Papillary thyroid cancer: सबसे आम और धीरे-धीरे बढ़ने वाला।

Follicular thyroid cancer: दूसरा सबसे सामान्य प्रकार।

Medullary और Anaplastic thyroid cancer: कम पाए जाते हैं लेकिन ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर बीमारी का पता जल्दी चल जाए तो इसका इलाज आसान होता है, लेकिन देर होने पर यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है।

थायरॉयड कैंसर के शुरुआती लक्षण

अक्सर इस कैंसर की शुरुआत धीरे-धीरे होती है और शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण नहीं दिखते। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गले या गर्दन में सूजन या गांठ महसूस होना। आवाज में लगातार भर्राहट या बदलाव रहना। निगलने या सांस लेने में तकलीफ होना। गर्दन में लिम्फ नोड्स का फूलना। बिना वजह खांसी का लंबे समय तक बने रहना। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं।

किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है?

रेडिएशन एक्सपोजर से हो सकता है। अगर बचपन या पहले किसी समय सिर या गले में रेडिएशन दिया गया हो। परिवार में किसी को थायरॉयड कैंसर रहा हो। महिलाओं में ये पुरुषों से ज्यादा पाया जाता है। ओवरवेट या मोटे लोगों में इसका खतरा बढ़ जाता है।

थायरॉयड कैंसर से बचाव और देखभाल

हालांकि इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर जोखिम कम किया जा सकता है। सिर और गले की अनावश्यक स्कैनिंग से बचें। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज जरूर करें। अगर परिवार में किसी को यह बीमारी रही हो, तो नियमित जांच करवाएं। समय-समय पर देखें कि कोई नई सूजन या गांठ तो नहीं है।

इलाज और देखभाल

थायरॉयड कैंसर का इलाज आमतौर पर सर्जरी, रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरपी, या थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट से किया जाता है। इलाज के बाद मरीज को नियमित फॉलो-अप और ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि बीमारी दोबारा न हो।

ये भी पढ़ें

Control Thyroid Naturally : थायराइड कंट्रोल करने के आसान उपाय, डायटीशियन से जानिए सही डाइट प्लान
स्वास्थ्य
Control Thyroid Naturally

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Nov 2025 10:53 am

Published on:

07 Nov 2025 10:39 am

Hindi News / Health / थायरॉयड कैंसर से 55 की उम्र में KGF एक्टर हरीश रॉय का निधन, जानें शुरुआती संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Blood Sugar: IIT मद्रास की नई खोज, डायबिटीज मरीजों को अब नहीं चुभानी पड़ेगी सुई, आसान होगा ब्लड शुगर टेस्ट

diabetes patients India, needle-free glucose monitor, non-invasive glucose testing, wearable glucose monitor,
स्वास्थ्य

Kidney Damage Symptoms : रात में बार-बार पेशाब आना या खुजली होना, हो सकता है किडनी फेलियर का संकेत, ऐसे पहचानें लक्षण

Kidney Damage Symptoms
स्वास्थ्य

AI टूल रेटिना देखकर बताएगा दिल और किडनी का हाल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

AI Detects Heart Disease Kidney Disorders
स्वास्थ्य

Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

Thyroid Early Symptoms
स्वास्थ्य

Peanut Allergies: सालों तक मूंगफली एलर्जी पर रहा भ्रम, अब वैज्ञानिकों ने तोड़ी गलतफहमी

Peanut allergy facts, Early peanut exposure, Peanut allergy treatment, Peanut allergy causes,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.