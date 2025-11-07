थायरॉयड कैंसर से 55 की उम्र में KGF एक्टर हरीश रॉय का निधन, जानें शुरुआती संकेत

Harish Rai Thyroid Cancer: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों शोक में है। मशहूर एक्टर हरीश रॉय, जिन्हें फिल्म KGF में चाचा के रोल के लिए जाना जाता है, का 55 साल की उम्र में थायरॉयड कैंसर से निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ सालों से इस बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज भी चल रहा था। उन्होंने खुद बताया था कि शूटिंग के दौरान उनकी गर्दन में सूजन दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने उस समय इसे छिपा लिया। बाद में पता चला कि ये स्टेज 4 थायरॉयड कैंसर था।