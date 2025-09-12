Patrika LogoSwitch to English

Health tips for Changing weather : जानिए कैसे मौसम बदलने पर बचें बीमारियों से और बढ़ाएं रोग-प्रतिरोधक क्षमता

Health tips for changing weather : बदलते मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम, एलर्जी, अस्थमा और जोड़ों के दर्द जैसी दिक़्क़तें बढ़ जाती हैं। छोटे-बड़े सभी को इस समय सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही मौसमी बीमारियों और सावधानियों से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एम.डी. (मेडिसिन) डॉ. अभिषेक अग्रवाल

भारत

Manoj Vashisth

Abhishek Agrawal

Sep 12, 2025

How to Stay Healthy in Changing Weathe
How to Stay Healthy in Changing Weathe (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Health tips for changing weather : बदलते मौसम के साथ अक्सर सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। कभी सर्दी-जुकाम और फ्लू की समस्या बढ़ जाती है तो कभी एलर्जी, अस्थमा या जोड़ों के दर्द जैसी तकलीफें ज्यादा महसूस होती हैं। इस समय बुज़ुर्गों से लेकर युवा और बच्चे तक, सभी को अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार मौसमी बीमारियों के लक्षण आपस में इतने मिलते-जुलते होते हैं कि सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि किन घरेलू नुस्खों से राहत मिल सकती है, कब डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है और किन आदतों को अपनाकर हम अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत रख सकते हैं। यहां पाठकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एम.डी. (मेडिसिन) डॉ. अभिषेक अग्रवाल।

- बदलते मौसम में बार-बार सर्दी-जुकाम होने से कैसे बचा जा सकता है? क्या घरेलू नुस्खे भी मददगार हैं?- राधा शर्मा

- फ्लू और सामान्य जुकाम में फर्क कैसे पहचाना जा सकता है?- मोहन जैन

- बुज़ुर्गों को मौसम बदलने पर जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं?- सावित्री देवी

- क्या हर मौसम में अलग-अलग फल और सब्जियां खाने से हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है?- नेहा तिवारी

- क्या मौसम बदलने से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों पर ज्यादा असर होता है? ऐसे समय में इन्हें किन सावधानियों की जरूरत होती है?- अंजलि मेहता

- मौसमी वायरल और डेंगू/मलेरिया जैसे संक्रमण में शुरुआती लक्षण अक्सर मिलते-जुलते होते हैं। इन्हें अलग-अलग कैसे पहचाना जाए?- रोहित अग्रवाल

- बार-बार एंटीबायोटिक लेने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? क्या मौसम बदलने पर इन्हें लेने से बचना चाहिए?- कविता सिंह

- इम्युनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स मौसम बदलने पर सच में असरदार हैं या सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा हैं?- पूजा शर्मा

- बदलते मौसम में डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए कौन-सी अतिरिक्त सावधानियां जरूरी होती हैं?- विजय तिवारी

- मेरी उम्र 18 साल है। मुझे अक्सर मौसम बदलने पर तेज सिरदर्द होता है और इतना होता है वह कंट्रोल में नहीं आता। इसका कारण क्या हो सकता है?- एक पाठक

- मेरी उम्र 28 साल है और मैं जॉब करती हूं। बारिश के मौसम में मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं और शरीर पर लाल धब्बे भी बन जाते हैं। जबकि मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?- एक पाठक

- जब भी मैं हंसता हूं तो मुझे खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से मैं खुलकर हंस नहीं पाता। यह समस्या क्यों होती है? इसी तरह खाना खाते समय भी कई बार अचानक खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से 1-2 मिनट तक परेशानी होती है। इसका कारण क्या हो सकता है और मुझे क्या करना चाहिए?- एक पाठक

Published on:

12 Sept 2025 03:40 pm

