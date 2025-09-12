Health tips for Changing weather : जानिए कैसे मौसम बदलने पर बचें बीमारियों से और बढ़ाएं रोग-प्रतिरोधक क्षमता

Health tips for changing weather : बदलते मौसम के साथ अक्सर सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। कभी सर्दी-जुकाम और फ्लू की समस्या बढ़ जाती है तो कभी एलर्जी, अस्थमा या जोड़ों के दर्द जैसी तकलीफें ज्यादा महसूस होती हैं। इस समय बुज़ुर्गों से लेकर युवा और बच्चे तक, सभी को अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार मौसमी बीमारियों के लक्षण आपस में इतने मिलते-जुलते होते हैं कि सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि किन घरेलू नुस्खों से राहत मिल सकती है, कब डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है और किन आदतों को अपनाकर हम अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत रख सकते हैं। यहां पाठकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एम.डी. (मेडिसिन) डॉ. अभिषेक अग्रवाल।