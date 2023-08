Health Tips: रात को देर से सोना स्वास्थ्य पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जानिए

Health Tips: मनुष्य के लिए सही नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नींद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। यदि हम रात को देर से सोते हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

Health Tips: Sleeping late at night can cause serious harm to health