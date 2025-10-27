Healthy Heart: दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका सही है, 10 लाख का जिम या एक साधारण वॉक?

Healthy Heart: आजकल दिल को स्वस्थ रखने के लिए लोगों के पास कई विकल्प हैं। कुछ लोग महंगे जिम जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उठकर वॉक करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सेहत और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या रोजाना की वॉक दिल की सेहत के लिए बेहतर है या जिम में वर्कआउट करना? हाल ही में जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विषय पर अपनी राय साझा की। आइए जानते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका है सबसे प्रभावी