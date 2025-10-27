Healthy Heart: दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका सही है, 10 लाख का जिम या एक साधारण वॉक?

Cardio vs Gym for Heart Health|फोटो सोर्स – Freepik
Healthy Heart: आजकल दिल को स्वस्थ रखने के लिए लोगों के पास कई विकल्प हैं। कुछ लोग महंगे जिम जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उठकर वॉक करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सेहत और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या रोजाना की वॉक दिल की सेहत के लिए बेहतर है या जिम में वर्कआउट करना? हाल ही में जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विषय पर अपनी राय साझा की। आइए जानते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका है सबसे प्रभावी
डॉक्टरों के अनुसार, चलना सबसे आसान और टिकाऊ तरीका है दिल की सेहत सुधारने का। रोज 20 से 30 मिनट की तेज चाल से वॉक करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है और वजन भी संतुलित रहता है जो तीनों ही चीज़ें दिल के लिए बेहद जरूरी हैं।वहीं WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मुताबिक, हर एडल्ट को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वॉक इसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है न कोई महंगा जिम, न एक्स्ट्रा खर्च। बस आरामदायक जूते और थोड़ी सी नियमितता
महंगे फिटनेस उपकरण अच्छे हैं, लेकिन नियमित उपयोग चुनौती है। लोग ट्रेडमिल या साइकिल खरीदकर जल्दी छोड़ देते हैं। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अनियमित भारी व्यायाम, खासकर 40 के बाद, दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। नए वर्कआउट से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं “रोज 20 मिनट की वॉक, हफ्ते में एक बार 2 घंटे की एक्सरसाइज से बेहतर है।”
