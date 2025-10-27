Patrika LogoSwitch to English

Healthy Heart: दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका सही है, 10 लाख का जिम या एक साधारण वॉक?

Healthy Heart: कुछ लोग महंगे जिम जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उठकर वॉक करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सेहत और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में क्या रोजाना की वॉक दिल की सेहत के लिए बेहतर है या जिम में वर्कआउट करना?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 27, 2025

heart health,cardiologist,walking benefits,home gym,exercise tips,

Cardio vs Gym for Heart Health|फोटो सोर्स – Freepik

Healthy Heart: आजकल दिल को स्वस्थ रखने के लिए लोगों के पास कई विकल्प हैं। कुछ लोग महंगे जिम जाते हैं, तो कुछ लोग सुबह उठकर वॉक करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सेहत और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या रोजाना की वॉक दिल की सेहत के लिए बेहतर है या जिम में वर्कआउट करना? हाल ही में जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विषय पर अपनी राय साझा की। आइए जानते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका है सबसे प्रभावी

क्यों डॉक्टर वॉक को दिल के लिए सबसे बेहतर मानते हैं

डॉक्टरों के अनुसार, चलना सबसे आसान और टिकाऊ तरीका है दिल की सेहत सुधारने का। रोज 20 से 30 मिनट की तेज चाल से वॉक करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है और वजन भी संतुलित रहता है जो तीनों ही चीज़ें दिल के लिए बेहद जरूरी हैं।वहीं WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मुताबिक, हर एडल्ट को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वॉक इसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है न कोई महंगा जिम, न एक्स्ट्रा खर्च। बस आरामदायक जूते और थोड़ी सी नियमितता

महंगे फिटनेस सेटअप


महंगे फिटनेस उपकरण अच्छे हैं, लेकिन नियमित उपयोग चुनौती है। लोग ट्रेडमिल या साइकिल खरीदकर जल्दी छोड़ देते हैं। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अनियमित भारी व्यायाम, खासकर 40 के बाद, दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। नए वर्कआउट से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं “रोज 20 मिनट की वॉक, हफ्ते में एक बार 2 घंटे की एक्सरसाइज से बेहतर है।”

वॉक कैसे रखती है दिल को मजबूत

  • ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है
  • खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाती है
  • डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम करती है
  • तनाव घटाती है और मूड बेहतर बनाती है

वॉक को और असरदार बनाने के आसान टिप्स

  • तेज चाल में चलें, ताकि सांस थोड़ी तेज हो लेकिन बात कर सकें।
  • हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉक करें।
  • स्टेप्स गिनने के लिए मोबाइल या फिटनेस बैंड का इस्तेमाल करें।
  • रास्ते में हल्की चढ़ाई या सीढ़ियां शामिल करें।
  • कंधे और हाथों को रिलैक्स रखें, सीधा चलें।

अगर आप जिम पसंद करते हैं

  • हफ्ते में ज्यादातर दिनों में 20–30 मिनट कार्डियो करें।
  • दो दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोड़ें।
  • भारी वजन उठाने से पहले वॉर्म-अप जरूर करें।
  • परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास हो तो पहले जांच करवाएं।

Updated on:

27 Oct 2025 12:31 pm

Published on:

27 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Health / Healthy Heart: दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तरीका सही है, 10 लाख का जिम या एक साधारण वॉक?

