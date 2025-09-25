Patrika LogoSwitch to English

Uric Acid Control : यूरिक एसिड कम करने के लिए 3 असरदार वर्कआउट्स

Uric Acid Control Exercises : जानें पैदल चलना, तैराकी और योग कैसे यूरिक एसिड और गाउट को कंट्रोल कर सकते हैं। सही डाइट और व्यायाम से 3 महीनों में यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 25, 2025

Uric Acid Control
Uric Acid Control Exercises (फोटो सोर्स : Freepik)

Uric Acid Control : शरीर में ब्लड यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, एक सामान्य स्थिति है जो गाउट का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। जब जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, तो शरीर में गंभीर जोड़ों की सूजन विकसित हो जाती है।

आहार और दवा के अलावा, नियमित व्यायाम यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य करता है। व्यायाम, अलग-अलग क्षमताओं में, गुर्दे के कार्य में सुधार करता है और चयापचय गति को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, व्यायाम वजन कम करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन और कम हो जाता है। अगर इन व्यायामों लगातार किया जाए, तो 3 महीनों में यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिल सकती है।

पैदल चलना | Walking for Uric Acid Control

हाई यूरिक एसिड और गाउट से पीड़ित लोगों के लिए चलना (Walking) सबसे सुरक्षित और आसान व्यायाम है। यह लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जो रक्त संचार और जोड़ों की लचक बढ़ाती है।

  • नियमित चलने से गुर्दे बेहतर काम करते हैं और शरीर अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकाल पाता है।
  • वजन कंट्रोल होता है, जिससे जोड़ों पर दबाव कम होता है।
  • सभी उम्र के लोग इसे बिना किसी उपकरण के, कहीं भी कर सकते हैं।

रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलें। इससे यूरिक एसिड कम होता है और गाउट के अटैक घटते हैं।

तैराकी | Swimming and Water Aerobics for Uric Acid

तैराकी और वाटर एरोबिक्स गाउट और गठिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पानी में एक्सरसाइज करने से जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है क्योंकि पानी शरीर को हल्का बना देता है। इससे दर्द या अकड़न के बिना आसानी से मूवमेंट हो पाता है। पानी में की गई एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, दिल को स्वस्थ रखती है और गुर्दों की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। यही वजह है कि यूरिक एसिड कम करने में ये बहुत असरदार मानी जाती हैं।

नियमित तैराकी करने से सूजन और जकड़न भी घटती है जो गाउट के मरीजों में आम होती है। अगर हफ्ते में 3–4 बार, 30–45 मिनट तक तैराकी की जाए, तो 2–3 महीनों में यूरिक एसिड का स्तर कम होने लगता है और शरीर हल्का व एक्टिव महसूस करता है।

योग | Yoga for Uric Acid and Gout Relief

योग एक सौम्य व्यायाम प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें स्ट्रेचिंग विधियों को श्वास तकनीकों और माइंडफुलनेस प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है। योग अभ्यास के माध्यम से, रोगी अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करना सीखते हैं क्योंकि तनाव गाउट के हमलों का कारण बनता है और साथ ही यह जोड़ों की गतिशीलता और लचीलेपन दोनों में सुधार करता है।

कोबरा मुद्रा (भुजंगासन) और स्पाइनल ट्विस्ट (अर्ध मत्स्येन्द्रासन) Blood Flow और गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, जिससे यूरिक एसिड बाहर निकलता है । योग अभ्यास से विश्राम मिलता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है जिसके कारण यूरिक एसिड का निर्माण होता है। योग करना उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाती है जिन्हें जोड़ों में दर्द या अकड़न का अनुभव होता है। प्रतिदिन 20-30 मिनट का नियमित योग अभ्यास या सप्ताह में तीन से चार बार आसन करने से तीन महीने में यूरिक एसिड का स्तर कम करने और आपके शरीर की गतिशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

आहार में बदलाव | Diet Tips for Uric Acid Control

यूरिक एसिड को प्राकृतिक तरीके से कम करने के लिए सिर्फ व्यायाम ही नहीं, बल्कि खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना भी जरूरी है।

  • रेड मीट, लीवर जैसे ऑर्गन मीट, शेलफिश और तैलीय मछली से बचें, क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ाते हैं।
  • इसकी जगह अंडे, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें और पौधे आधारित प्रोटीन खाएं।
  • ताजे फल और सब्जियां खाने से यूरिक एसिड और सूजन दोनों कम होते हैं।
  • दिनभर खूब पानी पिएं और मीठे ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और शराब से दूरी बनाएं।

अगर सही डाइट और नियमित एक्सरसाइज साथ में की जाए, तो सिर्फ 3 महीनों में यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल में लाया जा सकता है।

स्वास्थ्य

health

health news

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / Health / Uric Acid Control : यूरिक एसिड कम करने के लिए 3 असरदार वर्कआउट्स

