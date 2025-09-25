Uric Acid Control : यूरिक एसिड कम करने के लिए 3 असरदार वर्कआउट्स

Uric Acid Control : शरीर में ब्लड यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, एक सामान्य स्थिति है जो गाउट का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। जब जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, तो शरीर में गंभीर जोड़ों की सूजन विकसित हो जाती है।
आहार और दवा के अलावा, नियमित व्यायाम यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य करता है। व्यायाम, अलग-अलग क्षमताओं में, गुर्दे के कार्य में सुधार करता है और चयापचय गति को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, व्यायाम वजन कम करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन और कम हो जाता है। अगर इन व्यायामों लगातार किया जाए, तो 3 महीनों में यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिल सकती है।
हाई यूरिक एसिड और गाउट से पीड़ित लोगों के लिए चलना (Walking) सबसे सुरक्षित और आसान व्यायाम है। यह लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जो रक्त संचार और जोड़ों की लचक बढ़ाती है।
रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलें। इससे यूरिक एसिड कम होता है और गाउट के अटैक घटते हैं।
तैराकी और वाटर एरोबिक्स गाउट और गठिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पानी में एक्सरसाइज करने से जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है क्योंकि पानी शरीर को हल्का बना देता है। इससे दर्द या अकड़न के बिना आसानी से मूवमेंट हो पाता है। पानी में की गई एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, दिल को स्वस्थ रखती है और गुर्दों की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। यही वजह है कि यूरिक एसिड कम करने में ये बहुत असरदार मानी जाती हैं।
नियमित तैराकी करने से सूजन और जकड़न भी घटती है जो गाउट के मरीजों में आम होती है। अगर हफ्ते में 3–4 बार, 30–45 मिनट तक तैराकी की जाए, तो 2–3 महीनों में यूरिक एसिड का स्तर कम होने लगता है और शरीर हल्का व एक्टिव महसूस करता है।
योग एक सौम्य व्यायाम प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें स्ट्रेचिंग विधियों को श्वास तकनीकों और माइंडफुलनेस प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है। योग अभ्यास के माध्यम से, रोगी अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करना सीखते हैं क्योंकि तनाव गाउट के हमलों का कारण बनता है और साथ ही यह जोड़ों की गतिशीलता और लचीलेपन दोनों में सुधार करता है।
कोबरा मुद्रा (भुजंगासन) और स्पाइनल ट्विस्ट (अर्ध मत्स्येन्द्रासन) Blood Flow और गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, जिससे यूरिक एसिड बाहर निकलता है । योग अभ्यास से विश्राम मिलता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है जिसके कारण यूरिक एसिड का निर्माण होता है। योग करना उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाती है जिन्हें जोड़ों में दर्द या अकड़न का अनुभव होता है। प्रतिदिन 20-30 मिनट का नियमित योग अभ्यास या सप्ताह में तीन से चार बार आसन करने से तीन महीने में यूरिक एसिड का स्तर कम करने और आपके शरीर की गतिशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
यूरिक एसिड को प्राकृतिक तरीके से कम करने के लिए सिर्फ व्यायाम ही नहीं, बल्कि खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना भी जरूरी है।
अगर सही डाइट और नियमित एक्सरसाइज साथ में की जाए, तो सिर्फ 3 महीनों में यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल में लाया जा सकता है।