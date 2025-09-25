Uric Acid Control : यूरिक एसिड कम करने के लिए 3 असरदार वर्कआउट्स

कोबरा मुद्रा (भुजंगासन) और स्पाइनल ट्विस्ट (अर्ध मत्स्येन्द्रासन) Blood Flow और गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, जिससे यूरिक एसिड बाहर निकलता है । योग अभ्यास से विश्राम मिलता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है जिसके कारण यूरिक एसिड का निर्माण होता है। योग करना उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाती है जिन्हें जोड़ों में दर्द या अकड़न का अनुभव होता है। प्रतिदिन 20-30 मिनट का नियमित योग अभ्यास या सप्ताह में तीन से चार बार आसन करने से तीन महीने में यूरिक एसिड का स्तर कम करने और आपके शरीर की गतिशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी।